柯志恩豪語「明年在高雄市府升旗」！許智傑：我當市長一定會邀請你

記者楊士誼／台北報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日前往君毅正勤籃球場、左營果貿社區升旗，並表示2026年是嶄新的開始，「希望明年的1月1日，大家一起在市政府前升旗」。爭取民進黨提名的高雄立委許智傑則回應，未來他擔任市長後，一定會邀請柯志恩，不分黨派一起在市府迎接新的一年。

柯志恩參加升旗典禮時表示，2025年已過、2026年是嶄新的開始，期望大家新年有正能量，可以心想事成，她也表示「對我個人來說，希望明年的1月1日，大家一起在市政府前升旗」。柯志恩也對媒體表示，相信黨主席鄭麗文與黨內民代能團結一致，營下2026選戰，她並期許兩岸有更多對話機會，在平等、互惠下做好交流。

廣告 廣告

對此，一早也勤跑行程的許智傑回應，今天是元旦，祝大家新年快樂，每年市府都會有元旦升旗典禮，「未來我擔任市長後，一定會邀請柯委員並且不分黨派，一起在市府迎接新的一年」。

更多三立新聞網報導

藍白卡中央總預算 賴瑞隆偕議員點名柯志恩表態：呼籲速審護高雄

民調／高雄市長選舉綠4人「完勝柯志恩」！他大勝國民黨19.8％奪第一

鄭麗文盼2026上半年赴中見習近平！柯志恩：希望我們的主席有智慧…

分析國民黨2026首波提名！陳學聖曝選戰秘辛：應還朱立倫公道

