柯志恩賀北極殿迎神樓落成 祝願風調雨順、國泰民安

國民黨立委柯志恩和朱立倫前主席參加阿蓮土庫北極殿揭匾開光大典，慶賀迎神樓落成。（柯志恩辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

阿蓮土庫北極殿迎神樓六日舉行揭匾開光大典，國民黨立委柯志恩和朱立倫前主席特地前往參加慶賀迎神樓落成，向上帝爺公祈求風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶。

柯志恩指出，阿蓮土庫北極殿建廟已有三百五十九年，信徒眾多遍佈於頂下里卅六庄頭及大崗山新舊超峰寺，頂里阿蓮區境內各里全部，下里岡山區七里，每年農曆玄天上帝生日，來自全台各地信眾都會前來祭祀、香火鼎盛。

柯志恩表示，多年來信眾及當地居民齊心協力，增建牌樓、修繕廟宇，這是虔誠的信仰、也是共同守護的情誼，節慶時分廟方還會沿街擺設攤位、發放平安食物，讓路過的民眾感受熱鬧氣息。

柯志恩說，儘管時代在變遷、但人情味不變，誠心向上帝爺公祈求風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶！