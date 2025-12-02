柯志恩輕軌月台擺拍！ 高雄好過日憶往嗆︰極度噁心

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨高雄市長準參選人柯志恩、近日在臉書PO出輕軌月台美照，長期關注軌道建設的臉書社群高雄好過日發文痛斥極度噁心，直言沒想到這政黨可無恥到這程度。

高雄好過日指出，最近看到一張柯志恩在輕軌月台擺拍的照片，讓人直覺得極度噁心，小編解釋為何會感到那麼不適？ 是因6年多前，好過日夥伴們費了極大力氣，和這些意圖毀滅輕軌的中國政客對抗，戰到聲嘶力竭遍體鱗傷。

當時，韓國瑜還在競選市長時，就公開表示「輕軌二階一定要停止施工」！果然在他上任高雄市長第一天，第一件事就是停建二階輕軌。

當時，國民黨議員提出一些輕軌沿著愛河走、或乾脆就砍掉二階後續不蓋的奇葩方案，無視大順路段就是預估運量最高部分，意圖毀掉輕軌通勤運輸功能。

韓市府本身則毫無方向不斷推遲決策，經5場公聽會和10多場專家會議，民意與專業意見都支持原路線改善續建，因此不得不暫時維持原方案，雖無心推動「大順路造街案」，至少國民黨議員們表面沒什麼意見。

但韓國瑜遭罷免下台後，藍營議員們立刻翻臉，甚至提出「我跑的比輕軌快」這種荒謬理由來阻礙輕軌二階；更無恥的是2018競選期間，當時一群國民黨議員不斷抹黑「輕軌還在蓋就先買車」是「弊案」？韓國瑜上任後就用這種荒謬理由進行調查，把捷運局公務員移送檢調，最後雖查無不法，但被他這樣一搞內部人心惶惶，自然無力推動建設，讓輕軌空轉兩年多。

市長陳其邁上任後兩年內，不但輕軌復建、黃線、岡山路竹延伸線、小港林園延伸線也全部跑完程序動工，效率可說天差地遠。

如今國民黨通過「獨厚北部財劃法」，竟然還拿他們想毀滅的輕軌來擺拍，「這口氣，我真的吞不下去」！

