柯志恩輸慘了！高雄市長最新民調曝光 「這人」民進黨內穩定領先

民進黨近期積極布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，屆時將透過黨內初選決定誰能出線，將對決國民黨立委柯志恩。對此，《NOWNEWS今日新聞》今（16）日取得綠營內參民調，該結果顯示邱議瑩獲得51.4%支持度，穩居第1名，而4人選都能勝過柯志恩。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，若依照「對比式民調」，邱議瑩以51.4%領先柯志恩29.1%；賴瑞隆48.4%領先柯志恩29.5%；許智傑48.5%領先柯志恩30%；林岱樺則以48.1%領先柯志恩25.4%，該結果顯示4人選都能勝過柯，而邱議瑩是唯一超過5成支持度的人選。

另一方面，若是採取「互比式民調」，邱議瑩支持度20.1%、賴瑞隆18.9%、許智傑8.6%、林岱樺15.7%，還有36.6%未表態，邱議瑩獲得最多支持。

分析民調數據，邱議瑩呈現穩定上升，甚至有加速衝刺的現象。對此，就有地方人士認為，近期國會朝野對立僵局，高雄市民期盼有位敢為高雄講話，且能抗衡藍白的政治人物，邱議瑩在所有人選中最勇於做到這點，「這部分也加了不少分」。

而近期賴瑞隆家人捲入校園事件，民調似乎因此受到影響，呈現下滑趨勢；另民調位居2位的許智傑，將於本（12）月底舉行大造勢，對選情是否會產生進一步變化，備受外界關注。

本民調以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象：調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。訪問日期：2025年 12 月 11 日至 13 日。有效樣本：總有效樣本 1,069 份。抽樣誤差：在 95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。

