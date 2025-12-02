柯志恩迎藍天？綠剩「他」死守 名醫酸一句

▲根據民調結果顯示，綠委賴瑞隆以42%微幅領先藍委柯志恩的40%，雙方僅差距2個百分點。（圖／柯志恩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 2026高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨參選人選已陸續登記完成，包括賴瑞隆、許智傑、邱議瑩與林岱樺，皆投入黨內初選；另一邊的國民黨則由立委柯志恩定於一尊，預計於12月中旬正式提名。根據《TVBS》民調中心公布的最新調查，顯示賴瑞隆以42%微幅領先柯志恩的40%；至於其餘3人，則皆落後柯7至10個百分點。對此，胸腔科醫師蘇一峰酸嗆：「不是說好民進黨的每個候選人都大贏柯志恩20%？不是說好邱議瑩民調最高嗎？」

廣告 廣告

民調顯示，賴瑞隆本月支持度較9月份上升1個百分點，來到42%；柯志恩則小跌1個百分點至40%，另有19%未決定，整體競爭態勢依舊接近，雙方難分高下；若派出許智傑參與柯對決，許的支持度35%，柯的支持度42% ，落後對手7個百分點；如果推派邱議瑩對決柯志恩，邱支持度35%，柯支持度43% ，落後對手8個百分點；若是推派林岱樺出戰，林的支持度30%，柯的支持度則是40%，落後對手10個百分點。

對此，蘇一峰醫師在臉書發文表示，柯志恩民調這麼高，比民調贏民進黨推出的3位候選人，難道柯志恩要翻轉高雄了嗎？他緊接著說道：「不是喔，不是這樣子喔！」不是說好民進黨的每個候選人都大贏柯志恩20%？不是說好邱議瑩民調最高嗎？最後，他更喊出：「天公伯啊！你有看見民進黨在高雄危險了嗎？」

此次民調由TVBS民意調查中心在11月20日至27日晚間進行，調查對象為20歲以上高雄市民，共接觸1,283人，拒訪269人，拒訪率為21.0%，有效樣本數1,014人。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點。調查採電話隨機抽樣，並依性別、年齡、地區、教育程度加權，經費來源為TVBS。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳水扁第六感「接班人是她」！媒體人曝藍5縣市：不樂觀

高雄要變藍天了？3綠委全遭柯志恩海放 只剩「他」還守得住

公開點名「陳亭妃不能質詢我」！藍議員爆心結：沒把她當自己人