柯志恩遭兒前女友批太可怕 網紅辣妹點破1事：她把兒子教得很好

2026年高雄市長選舉開打，國民黨立委柯志恩遭其兒子前女友在脆（Threads）平台發文點名「前任什麼都好，就是媽媽太可怕」。柯志恩今天（30日）回應，「年輕人不管怎樣過去的戀情都是美好的，大家分手之後應該是各自安好彼此祝福」。直播主高鈞鈞表示，柯志恩兒子前女友稱前任什麼都好，那就代表柯志恩把兒子教得很好。

高鈞鈞今(30日)在臉書直播表示，柯志恩兒子的前女友出來爆料稱，柯志恩的兒子就是她的前任，什麼都好，就是媽媽太可怕。柯志恩回應說，年輕人交往時，記得在一起的美好，分開後就彼此祝福各自安好。她認為，如果這個爆料是真的，只能說柯志恩的兒子好在分手了，難怪成為前女友，這不怪柯志恩，也不怪柯志恩的兒子；如果前任什麼都好，那就代表柯志恩把兒子教得很好，代表家教很好。

高鈞鈞接著表示，柯志恩果然懂教育心理學。這種新聞是沒東西好挖了，要自打臉是不是？可說柯志恩委屈了。

高鈞鈞更不禁質疑說，看得出來，現在高雄選情告急，必須出這種招？麻煩一下媒體可不可以關注一下候選人本身的政見，是否有端出什麼福國利民的牛肉，還是說他們並沒有。

網友留言表示，「說得太棒了」、「選舉到了都這樣」、「不管別人怎麼說，我們就是唯一支持柯志恩」。

