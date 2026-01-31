柯志恩遭兒前女友爆「可怕」！他揪1事大讚

▲直播主高鈞鈞表示，柯志恩兒子前女友稱前任什麼都好，那就代表柯志恩把兒子教得很好。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委柯志恩日前獲黨內提名，將代表藍營參選高雄市長，但近日在社群平台Threads上，有女網友貼出和初戀男友的合照，並配文表示，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，「許願他媽今年市長選舉落選」，被揪出指的正是國民黨高雄市長參選人柯志恩，引發熱議。對此，直播主高鈞鈞表示，柯志恩兒子前女友稱前任什麼都好，那就代表柯志恩把兒子教得很好。

日前有網友在Threads上發起「與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人」大賽，留言區出現一名女網友，貼出合照並配文表示，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性＋政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶。我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選。」

該留言引起巨大迴響，網友們從線索推理，並翻出她過往的爆料片段，發現發文的女網友，是柯志恩兒子的前女友，文章中的「前任媽媽」，正是柯志恩；柯志恩僅簡短回應，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。

高鈞鈞30日在臉書直播表示，如果這個爆料是真的，只能說柯志恩的兒子好在分手了，難怪成為前女友，這不怪柯志恩，也不怪柯志恩的兒子；如果前任什麼都好，那就代表柯志恩把兒子教得很好，代表家教很好。

高鈞鈞接著表示，柯志恩果然懂教育心理學。這種新聞是沒東西好挖了，要自打臉是不是？可說柯志恩委屈了，看得出來，現在高雄選情告急，必須出這種招？

