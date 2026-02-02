柯志恩選情慘了！高雄市長民調出爐 賴瑞隆支持度輾壓、看好度過半

即時中心／黃于庭報導

朝野各政黨積極布局九合一大選，日前民進黨高雄市長初選結果出爐，最終由立委賴瑞隆勝出，將披綠袍對決國民黨推派的參選人、立委柯志恩，雙方持續勤跑基層，與市民搏感情。對此，今（2）日《新頭殼》公布最新民調，顯示賴瑞隆持度領先柯志恩11%；看好度部分，前者更以55.8%大幅勝出後者23.9%。

根據《新頭殼》民調結果顯示，當問到「希望哪一位做我們的市長？」，有43.9%民眾支持賴瑞隆，柯志恩支持度則為32.3%，雙方差距11.6%，另有23.8%無明確意見者。

進一步分析高雄8個選區，多數皆為賴瑞隆勝出，其中以第3選區（左營楠梓區）贏最多，支持度高達51.5%，對比柯志恩的33.6%，大幅領先大約17.9%，而第4選區（大寮仁武區）、第8選區（前鎮小港旗津區），賴也同樣獲得過半支持；至於柯在第7選區（鳳山區）些微勝出，獲得43.6%支持度，賴則為38.2%。

當問及「市長看好度」時，有55.8%民眾看好賴瑞隆，僅有23.9%看好柯志恩，差距高達31.9%。若以政黨傾向交叉分析可見，高達87.7%民進黨支持者看好賴瑞隆，而國民黨支持者僅63.8%看好柯志恩，民眾黨支持者呈現兩極化，看好賴瑞隆及柯志恩分別有48.7%、42%。

分析受訪者基本資料（性別、年齡層和教育程度），看好賴瑞隆的當選比例，皆高於柯志恩。男性看好度高於女性，且多為30-39歲、專科及大學學歷者；而柯志恩看好度高於全市較多者為40-69歲、專科及研究所以上學歷者。

本民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司，於今（2026）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。

