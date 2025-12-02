柯志恩選情隱憂 醫建議絕招：靠天后泰勒絲

▲國民黨立委柯志恩最有可能代表國民黨參選高雄市長。（圖／柯志恩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 備戰明年高雄市長選舉，民進黨呈現4綠委搶一，國民黨最有可能由不分區立委柯志恩出戰，目前對選情的民調不斷湧出，民進黨要派出誰才能延續在高雄的執政，備受關注。精神科名醫沈政男說，柯志恩在20到29歲族群的支持度明顯落後綠營，建議柯志恩，多多惡補美國流行天后泰勒絲。

沈政男說，「政黨支持度」是解讀台灣媒體民調的定海神針，「中立選民」的支持度將決定2026選舉的最後輸贏。他引用「TVBS民調中心最新民調」顯示，民進黨立委賴瑞隆以42%支持度小幅領先柯志恩的40%，兩人差距僅2個百分點；而其他3綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺則皆落後柯志恩達7至10個百分點。他指出，這個結果與他前幾天對《上報》民調的解讀一致。

沈政男分析，若從政黨板塊來看，台南的藍白支持度略小於綠營，加上在中立選民的支持度上，國民黨立委謝龍介明顯輸給民進黨立委陳亭妃，因此台南選情並不樂觀。至於高雄，藍綠白板塊「差不多，或者藍白略輸」，但沈政男認為，柯志恩在中立選民的贏面比較大，因此高雄選情呈現勢均力敵。他觀察到，柯志恩雖然在政黨鐵票方面略輸綠營，但在中立選民的支持度方面是領先的。

沈政男進一步引用《匯流民調》發布聲明指出，若民眾不會解讀民調，又看到數字與直覺不符，常會認為民調被動了手腳。他強調，「用媒體的政治立場來解讀民調的時代，已經過去了！」判斷民調的機構效應，關鍵還是要看「政黨板塊」。例如，他觀察到《美麗島電子報》民調結果多是藍白支持度加總輸給綠營，而「TVBS民調」則多是藍白支持度領先綠營。

沈政男判斷，2026年最關鍵的一役就在高雄。他指出，根據上次TVBS的報告，柯志恩要繼續往前超越綠營候選人，必須改善她在「20歲到29歲族群的支持度明顯落後綠營」的現況。他猜測年輕人可能擔心柯志恩上任後，國際演唱會會減少。因此，沈政男建議柯志恩「也要去『染頭髮』」，並趕緊公布上任後可能邀請的藝人與樂團，他甚至點名「泰勒絲會是柯志恩的大絕招！」

