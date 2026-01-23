柯志恩韓國瑜印聯名春聯 1/26起在國民黨各區黨部分送

立委柯志恩表示，春節即將來臨，韓國瑜院長和她的「限量」聯名春聯也已印妥，分送地點在各區黨部。（取自柯志恩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩廿三日表示，春節即將來臨，韓國瑜院長和她的「限量」聯名春聯也已印妥，廿六日下周一上午九點到下午四點開始分送，地點在高雄市各區黨部。

柯志恩說，她和韓院長一起向高雄鄉親及所有粉絲好友獻上祝福：馬上幸福、年年豐收、大吉大利、好運連連！

柯志恩指出，春聯發放地點，高雄市黨部三民區建國一路、岡山區黨部岡山區岡山路、橋頭區黨部：橋頭區橋南路、楠梓區黨部楠梓區藍昌路、美濃區黨部美濃區成功路。

民進黨立委許智傑也表示，馬年大吉春聯開放送索取，歡迎大家在鳳山區保泰路服務處服務時間時索取，把春聯拿回家，有貼就會喜氣加碼。

許智傑說，新年腳步近了，今年「馬年大吉」春聯已經到，祝大家新的一年龍馬精神、好運馬上到，未來一年他會繼續努力，讓高雄像駿馬一樣進步高飛、持續躍升。