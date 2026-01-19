即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委賴瑞隆上週二（13日）通過黨內初選，獲得綠營2026年高雄市長參選人的資格，準備迎戰國民黨高雄市長參選人柯志恩；《ETToday新聞雲》今（19）日發布一則高雄市長民調，顯示柯志恩以44%支持度領先賴瑞隆6.3%。對此，民進黨高雄市前鎮小港擬議員參選人、前空服員黃敬雅在臉書指出「會員制投票叫什麼民調？這才叫做動員比賽、這才叫同溫層取暖大會吧！」。

黃敬雅今日在臉書提到，前兩天《中天》先是藉直播主的民調炒作一個「柯志恩86% vs 賴瑞隆7%」的史詩級笑話，這種連老共看到都要自嘆不如的數據，整個柯志恩團隊居然沒覺得尷尬？「我還以為柯志恩選的不是高雄市長，是銀河系首長」。

廣告 廣告

接著，黃敬雅也提到，結果今天接力演出，再產出了一個「要加入會員才能投票」的網路民調，宣稱柯志恩領先。

她分析，更荒謬的是，專長是看見不存在的東西、追蹤器還沒找到的國民黨高雄市議員陳麗娜，居然還喜孜孜地拿著這份民調，嘲諷民進黨初選是顧電話派系動員、柯志恩則是實力不藏了。

因此，黃敬雅喊說「哈囉？會員制投票叫什麼民調？這才叫做動員比賽、這才叫同溫層取暖大會吧！拿著這種像是線上法會的毫無統計學常識自嗨數據，居然還有臉拿出來發新聞帶風向？」。

快新聞／柯志恩領先賴瑞隆？最新民調曝光 前空服員指1關鍵：同溫層取暖大會

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）。（圖／民視新聞資料照）

綜合上述，黃敬雅認為，說穿了，這就是標準的「捧柯產業鏈」一條龍服務，先由紅媒炒作一個誇張的86%民調，再搞一個會員制投票洗數據，最後由陳麗娜這類民代一個個排隊寫作文繳作業，高喊實力不藏了、民進黨瑟瑟發抖。

黃敬雅強調，更好笑的是，引用這種需要登入會員、毫無隨機抽樣價值的民調來攻擊對手，不覺得臉紅嗎？「妳說民進黨怕賴瑞隆輸，我看是國民黨怕柯志恩輸怕到瘋了吧？」。

最後，黃敬雅也強調，事實上，連TVBS 民調都還顯示賴瑞隆領先柯志恩2%了，但在妳們的幻想世界裡，已經自我催眠成柯志恩宇宙無敵了？「我是建議，既然都可以做出86% 了，為什麼不乾脆湊個87%？畢竟這數字跟你們的操作水準簡直是絕配，不能再高了」。





原文出處：快新聞／柯志恩領先賴瑞隆？最新民調曝光 前空姐揭真相：同溫層取暖大會

更多民視新聞報導

黃國昌擋國防預算還帶走機密文件 許淑華批「史無前例的丟臉」

複製陳其邁經驗！鄭麗君聲勢看漲 吳思瑤：若選北市比「亮眼更亮眼」

哪間不忠？林宸佑涉當共諜遭羈押 卓揆發聲了：多數媒體忠於國家

