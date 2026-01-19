柯志恩領先賴瑞隆6.3%？！3分析、2關注 黃暐瀚這麼說…

電子媒體最新調查，2026年高雄市長選戰藍綠對決中，國民黨立委柯志恩（左）支持度達44.0%，領先民進黨立委賴瑞隆（右）的37.7%，差距6.3個百分點。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 在民進黨高雄市長初選確定立委賴瑞隆勝出後，電子媒體最新調查，2026年高雄市長選戰藍綠對決中，國民黨立委柯志恩支持度達44.0%，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，差距6.3個百分點。資深媒體人黃暐瀚今天（19日）分析，結果反映藍營基本實力穩固，且內部團結度高於綠營。他強調，民調如健康檢查報告，應聚焦分析原因，而非質疑準確性。黃暐瀚提出三點分析及兩點關注，指出賴瑞隆仍有時間扭轉頹勢，但需借力現任市長陳其邁的高滿意度。

廣告 廣告

黃暐瀚指出，上週民進黨高雄市長初選結果出爐後，電子媒體從14至16日連續三天進行調查，顯示柯志恩領先。他認為，此民調科學性高，應以「檢視紅字」心態分析原因。首先，柯志恩上次選舉對決陳其邁時，得票已破40%，本次44%支持度並不意外，這是藍營基本實力，年底大選柯志恩至少從四成起跳。其次，初選後「一人開心三人失望」，其他三位參選人（邱議瑩、許智傑、林岱樺）支持者心情未平復，從民調中6.4%「投廢票」比例可見端倪。第三，柯志恩獲國民黨及泛藍支持者超過九成支持（97.2%、92.2%），反觀賴瑞隆僅獲民進黨87.7%、泛綠69.8%支持，綠營內部團結明顯輸給藍營。

黃暐瀚並提出兩點值得關注：一是時間能弭平傷口，賴瑞隆還有十個月爭取黨內支持，扭轉頹勢；二是同一民調顯示陳其邁滿意度高達64.4%，若能將這群支持者轉移給賴瑞隆，選戰勝敗仍難料。他重申，台南、高雄對民進黨是「輸不起」的戰場，兩位現任市長黃偉哲與陳其邁必全力輔選。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

遭誣「第五縱隊」、「掮客」 胡振東委律師發函要求蔡正元7日刪除影片公開道歉

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁