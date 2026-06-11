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柯志恩顧問團被爆酒駕累犯入列 綠營諷：以毒攻毒？ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波「市政顧問團」，繼名單中有學者被挖出曾捲入性騷傳聞後，今（11）日再遭踢爆，名單內的崑山科大退休副教授馮國豪，竟是「一年內兩度酒駕肇事」的危險累犯。綠營抨擊柯志恩顧問團儼然淪為藏汙納垢的大本營，一邊高喊要嚴懲酒駕累犯，一邊卻把有酒駕再犯紀錄的人放進市政顧問團，痛批「超級雙標、以毒攻毒」。

民進黨高雄市議員鄭孟洳表示，柯志恩前幾日才高調主張修法加重酒駕、毒駕刑責，結果才隔沒多久，8日公布首波市政顧問團，卻被揭露名單裡竟然出現曾經酒駕肇事、幾個月後又再犯的人。

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民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁指出，名列在名單中的馮國豪曾在民國103年3月10日、103年12月19日，1年內2度於台南地區酒駕遭逮。民進黨高雄市議員參選人張以理也表示，柯志恩之前找涉案地主看美濃「大峽谷」，現在找酒駕累犯當市政顧問，狠酸「以毒攻毒」。

此外，蔡秉璁也提到，柯志恩之前將歇業10年的「鼎山夜市」畫進文宣、出資委託民調欲蓋彌彰後被抓包，到現在連最基本的名單清查都凸槌，建議柯「多放點心思在高雄」。

罷韓團體「WeCare高雄」更抨擊，如果酒駕累犯真如柯志恩所說，應該被社會嚴格看待，那為什麼會成為她的重要市政顧問？如果酒駕累犯可以擔任顧問，那她在立法院高喊重罰累犯的標準又是什麼？

「WeCare高雄」強調，市政顧問團是候選人端出來的治理班底，也是外界檢驗用人標準最直接的依據。如果明知有爭議仍然列入名單，那代表價值判斷出了問題；如果連最基本背景都沒查清楚，那代表把關能力出了問題。

針對外界關切國民黨高雄市長參選人柯志恩的市政顧問團隊首波名單中，個別顧問曾涉酒駕一事，柯志恩嚴正表示，對毒駕與酒駕一直都是抱持零容忍態度，絕無任何退讓空間。

照片來源：翻攝自柯志恩臉書

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