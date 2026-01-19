柯志恩首度超車賴瑞隆！綠初選後民調柯領先賴6.3%

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

民進黨2026高雄市長參選人終於在上週底定由綠委賴瑞隆出馬，將對決由國民黨提名的藍委柯志恩。媒體在兩黨人馬確定後首度進行民調結果顯示，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，是首度出現柯志恩領先民進黨人選的民調。

賴瑞隆曾因美濃砂石盜採問題在立法院電梯前攔下柯智恩吵架。（圖／資料照）

本次調查由《ETtoday》進行，調查時間在2026年1月14日至16日，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

廣告 廣告

調查結果顯示，若明天即舉行高雄市長選舉，在國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆的對決情境下，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。另有6.4%的市民表示不投票或投廢票，有11.9%仍表示不知道或沒有意見。

交叉分析結果也發現，柯志恩與賴瑞隆在政黨支持結構上已呈現高度對立態勢，藍綠陣營分化明確。中間選民（不支持任何政黨）部分，柯志恩目前的支持度則是以37.5%領先賴瑞隆的23.2%。

調查顯示，柯志恩支持者高度集中於藍營選民。在國民黨支持者中，有高達97.2%表示支持柯志恩；在泛藍支持者中，支持比例亦達92.2%，顯示其在藍營基本盤中具備高度凝聚力。台灣民眾黨支持者對柯志恩亦呈現明顯傾向，支持比例為75.8%。

而在賴瑞隆方面，其支持則主要集中於綠營選民。在民進黨支持者中，有87.7%支持賴瑞隆；在台灣基進黨支持者中，更呈現全面支持，比例達100.0%。此外，泛綠支持者中有69.8%支持賴瑞隆，而在時代力量支持者中，支持賴瑞隆的比例亦達58.5%。

本次調查也針對現任高雄市長陳其邁施政詢問，結果顯示，陳其邁的整體施政表現獲得高度肯定，有64.4%高雄市民表示滿意，不滿意者31.8%，另有3.8%表示不知道或沒有意見。



更多FTNN新聞網報導

對美豬牛農產品將零關稅、校園開放基改食品？許宇甄批政府蓋牌讓農漁民家長恐懼

觀察／賴瑞隆險勝邱議瑩邁英系恐轉消極 柯志恩將迎來五五波開局？

王金平撇鄭麗文「讓柯志恩代表國民黨」 柯回禮明年請王金平「坐市長就職典禮Ｃ位」

