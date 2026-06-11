柯志恩首波顧問團爆爭議 成員曾1年內2度酒駕遭逮

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國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單，但卻遭爆名單內的崑山科技大學退休副教授馮姓男子竟是酒駕累犯者。（本報資料照片）

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單，但卻遭爆名單內的崑山科技大學退休副教授馮姓男子竟是酒駕累犯者，高市議員參選人張以理11日痛批，柯先前才高喊提高酒駕刑責，卻將酒駕累犯者納入顧問團，實在讓大家非常驚訝。

柯志恩顧問團遭爆名單內竟有酒駕累犯者，據了解，馮男是崑山科技大學公共關係暨廣告系退休副教授，曾任新黨政策會研究員，目前是民眾黨台灣新故鄉智庫協會理事。他曾在民國103年3月10日及103年12月19日，1年內2度於台南地區酒駕遭逮。

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張以理質疑，柯志恩首波市政顧問名單裡面出現酒駕累犯，他們實在是非常驚訝，他想要問柯志恩到底是對自己的幕僚不熟悉，還是對這份名單完全不了解？柯志恩根本是在請鬼拿藥單，想要以毒攻毒解決這些事情。

張以理痛批，柯志恩先前才剛在立法院高聲疾呼要提高酒駕的刑責，以防範酒駕作為最高目的，結果她的首波市政顧問名單裡面竟然就有酒駕累犯者，柯志恩應該出來把這件事情講清楚說明白，表態她到底是支持酒駕還是反對酒駕。

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