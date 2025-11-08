柯志恩體驗虱目魚文化 嚐美食也欣賞海岸風光

「大海開吃」活動，八日從彌陀漁港起跑，立委柯志恩第一站先體驗最在地的虱目魚文化。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市海洋局辦理的「大海開吃」活動，八日從彌陀漁港起跑，國民黨立委柯志恩第一站先體驗最在地的虱目魚文化。

柯志恩表示，來到虱目魚的故鄉、黃金海岸的起點，除了品嚐在地美食，也能欣賞最美的海岸風光。

柯志恩說，高雄擁有最具特色的漁港和美食，下週將前進石斑魚的故鄉永新漁港，歡迎大家利用週末假期，攜伴來趟獨特的高雄漁港之旅。

「大海開吃」活動自八日起至十二月十四日，由高雄五大漁港接力登場。首先登場的彌陀虱想起虱目魚行銷推廣活動，八日及九日規劃料理秀、魚丸DIY與漁村輕旅行三大亮點，帶領民眾體驗最道地的虱目魚文化。

接續登場的永安石班魚饗鮮季，十五日及十六日以石斑魚為主題，結合親子闖關與海上遊憩體驗，讓大小朋友都能玩得盡興；茄萣大興迎烏祭在廿九日以海洋美食市集與大型充氣遊戲城堡營造港灣嘉年華氛圍；梓官戀戀蚵仔寮海鮮節，十二月六日及七日以創意市集與食魚教育為主軸，展現地方熱情與漁產特色；最後壓軸的前鎮高雄大鮪·魷·秋季，十二月十三日至十四日設置海洋五寶展區與美食品嚐活動，為整個系列畫下最熱鬧的句點。

值得一提的是，海洋局還特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，即日起至十二月七日於永安、彌陀及梓官展出。可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，讓民眾以輕鬆有趣的方式體驗高雄海線新風貌。