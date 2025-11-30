柯志恩高雄市長民調落後能翻盤？名醫：她仍大有可為

高雄市長選舉民調近日引發廣泛討論，根據《上報》最新民調顯示，民進黨立委邱議瑩以51.9%的支持率領先國民黨可能候選人柯志恩的23.7%，而其他潛在的民進黨候選人對柯志恩的領先幅度則略低。然而，柯志恩對此民調結果表示「不值得參考」，並指出數據中政黨支持度的分布與實際情況明顯不符。醫師沈政男也提出了自己的分析。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

針對此議題，名醫沈政男在社群媒體上發表看法，認為該民調在抽樣上低估了藍白支持者的比例。他指出，以全國範圍來看，藍白兩黨的支持度應該至少與綠營相當，甚至可能略高幾個百分點，而在高雄市，根據過去的TVBS民調以及2024年立委選舉的不分區政黨票結果，藍白合的支持度實際上應能與綠營持平，甚至略有超越。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男進一步分析，上報民調中的數據顯示，民進黨支持度為47.6%、國民黨為8.4%、民眾黨為4.7%，但這與實際狀況存在落差。他推算，藍白支持者的比例應該比民調數據高出約24.7%，而藍白支持者中約有85%傾向支持柯志恩。基於此推估，柯志恩的實際支持度可能達到44.7%，與民進黨候選人的差距僅5%左右。

民進黨立委林岱樺原本在高雄市長民調是在綠營4位人選中領先，現在卻成了最後。（資料照／中天新聞）

此外，沈政男還提及《震傳媒》公布的另一份民調，顯示民進黨的政黨支持度超越藍白合計，並引發綠營媒體的關注。然而，他認為這次數據可能因抽樣誤差而有所偏差，並建議觀察12月的數據以進一步確認趨勢。他強調，賴清德近期支持度回升，主要是受到大罷免事件短期效應消退的影響，民進黨的基本盤也因此有所回穩。

最後，沈政男也提到新竹縣2026縣長選舉的一份民調，甚至吸引了日本學者小笠原教授的注意。然而，該民調未公開政黨支持度，讓其可信度成疑。他呼籲台灣媒體應建立統一的民調數據發布格式，並以《美麗島電子報》的做法為標竿。他強調，解讀民調數據需要專業知識，並自信地表示自己是最值得信賴的分析者。

該篇文章引發網友熱烈討論，有人認為高雄市政府表現不佳，也有人力挺沈政男的分析，讚揚其觀點精闢。不少網友質疑民調的準確性，認為電話抽樣的方式難以反映真實民意，甚至有人揣測民調結果可能受到政治勢力影響。

該份高雄市長選戰民調由《上報》委託《雨晴指標》公司執行，訪問地區為高雄市，抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，同時採後二碼隨機方式抽取電話樣本，訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。民調訪問日期為114年11月24日至26日，有效樣本為1074份，抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

