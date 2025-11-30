柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝推估：大有可為

沈政男指柯志恩與綠營高雄市長選將差距約5個百分點。資料照 李政龍攝



2026高雄市長之爭，《上報》民調顯示，綠營初選4人均領先國民黨柯志恩約20個百分點上下。時事評論家、醫師沈政男表示，該民調從政黨支持者抽樣上，就能看出數據失真，經其依該民調數據重新推估，柯與綠營差距僅5%左右，明年選舉大有可為。

《上報》昨公布2026高雄市長選舉最新民調，以民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等可能初選4人對比國民黨立委柯志恩，綠營4人均領先；邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％；賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；許智傑以50％領先柯志恩23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。但柯說，這民調不值得參考。

沈政男昨（30日）在臉書發文說，看這類民調要先看政黨支持度，而以全國來說，目前的合理數據應該是藍白加起來高於綠營幾個百分點，最差也要打平，最高不會高過十%。因此，上報那一份民調顯然在抽樣上，少算了藍白支持者47.8%減掉13.1%，等於24.7%；再來，藍白支持者支持柯志恩的比例約為8成5（20%）。因此，柯志恩的合理支持度應該是：23.7%加21%，等於44.7%。

沈表示，《上報》這份民調推估，柯志恩與民進黨可能候選人的差距在5%左右。這跟TVBS或鏡報先前的數據類似，因此，應該就是目前的選情態勢。「所以說，柯志恩在這一局大有可為！」

國民黨前發言人楊智伃今於臉書表示，這份民調很荒謬，且最離譜的是，接連被爆出自己選區垃圾山問題嚴重的邱議瑩，竟然「微幅領先」所有民進黨初選對手，這個趨勢也跟其他所有民調不同，「看在民進黨其他候選人眼裡，不知作何感想？」並質疑該民調連數字加總都加不對。

