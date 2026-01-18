柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」

2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。

據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。（圖/資料照）

高雄知名的直播主陳清茂YouTube頻道15日起針對「高雄市長選舉正式開跑，你會支持誰？」進行網路投票，截至18日早上9點為止，已有7.7萬人參與投票，86%的網友選擇「國民黨柯志恩」、7%的網友選擇「民進黨賴瑞隆」、7%「觀望中」。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（圖/資料照）

許多網友留言表示「這次讓詐騙集團輸到脫褲子吧」、「家長都當不好了，還想當市長」、「全民下架民進黨」、「齊家而後治國最後平天下！家不齊何以治國？教子無方能治國」、「我知道，支持賴瑞隆，票投柯志恩」、「如果他選上，高雄市民心胸真闊」。

針對國民黨接下來在高雄的選舉布局，柯志恩指出，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程中吃了許多悶虧，因此千萬不要相信「君子之爭」，自己心中有數，也已經做好直球對決的應戰準備。

