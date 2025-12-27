柯志恩：劍指藍委 共諜卻都在綠營

高雄市長參選人柯志恩（左）27日表示，民進黨政府不應動輒將兩岸交流視為「抹紅」前兆，這對和平沒有任何幫助。（林雅惠攝）

行政院會日前通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象，國民黨提名的高雄市長參選人、立委柯志恩27日痛批，明顯劍指藍營立委，民進黨長期雙重標準，口口聲聲高喊國安，實際上「目前抓到的很多共諜都在民進黨黨內」。

柯志恩並表示，當前兩岸關係處於高度停滯狀態，若能在對等、平等基礎下交流，讓雙方有平等、互惠對話，是多數人樂見的方向，不應動輒將兩岸交流視為「抹紅」前兆，這對和平沒有任何幫助。

國民黨立委翁曉玲昨赴新竹受邀參加城市沙龍活動提到，現在民進黨政府就是要中斷所有台灣和大陸同胞之間往來。這次《兩岸人民關係條例》修法，就是加強控管所有軍公教到大陸、港澳地區交流、旅遊。

翁曉玲痛批，此舉有如恢復到戒嚴時代，未來不排除更進一步限縮所有人民去大陸交流。台灣本來是民主、自由也開放的地方，不該限制任何人的行動遷徙自由。

翁曉玲認為，這就是走回頭路，台灣已解嚴非常久，賴清德總統上任之後，不斷限縮、壓縮、剝奪老百姓各種人權，「民進黨的做法非常恐怖且可惡」。

另對國民黨主席鄭麗文近日受訪首度指出，由於明年下半年要忙選舉，期待明年上半年前往大陸訪問，並與大陸國家主席習近平會面。柯志恩直言，「連賴清德都想跟習近平喝珍珠奶茶了！」相信鄭麗文有智慧能讓台灣人覺得兩岸和平還是可期的。