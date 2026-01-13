柯志恩一搏的機會來了？他看賴瑞隆「小小贏」邱議瑩：高雄初選後感覺有戲

2026年縣市長大選倒數不到1年，民進黨內初選尤以南台灣競爭最為激烈，高雄市長初選結果今（13）日上午出爐，民進黨立委賴瑞隆以些微差距贏過立委邱議瑩，在4名綠委中居冠，料將代表民進黨對決國民黨參選人柯志恩。對此，媒體人羅旺哲今在臉書引述相關報導指出，感覺還是很有戲，「柯志恩的機會來了！？」而媒體人黃揚明則笑稱，賴瑞隆勝出，「泰勒絲（Taylor Swift ）快來了嗎？」

民進黨已發布數波縣市長提名人選，在競爭激烈的在嘉義縣、台南市、高雄市，自昨日起啟動民調初選，高雄市長競爭者眾，分別為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺角逐。根據民進黨中央最新民調數據，賴瑞隆以55.9995的支持率排名第一，後依序為邱議瑩（55.3807）、許智傑51.9022，林岱樺50.5986。

廣告 廣告

（南方問政辦公室提供）

強調初選公平公正 民進黨：由4位參選人共同開箱民調結果

初選結果出爐後，民進黨發布聲明強調，初選作業由副秘書長何博文與4位參選人共同開箱，過程完全公開、公正，公平；而後，林岱樺、許智傑發布聲明向賴瑞隆表達祝賀，前者表示將會以立委身分持續替高雄爭取建設、後者則強調綠營會團結一致為高雄的發展努力。

柯志恩：未來將是與新潮流的決戰

賴瑞隆則表示，初選的終點就是責任的起點，感謝黨內3位同志，他會凝聚團結，共同守住高雄。面對綠營對手出爐，柯志恩今受訪時先恭賀賴瑞隆外，也表示未來可說是與新潮流的決戰，對方的資源很多，將會是以小搏大的方式來進行，但她會以人民為靠山，透過政見和行動爭取認同，展開一場君子之爭。

對此，羅旺哲在臉書直呼「感覺初選後，還是很有戲，柯志恩的機會來了！？」他並在留言處點出，極小的差距讓人充滿想像；另外他也在回應網友時點出，他認為高雄還是民進黨勝選機會偏大，但若是賴瑞隆出線，柯志恩有一搏的機會，但他也強調，「選舉充滿變數，保留一些評論空間，才不會翻車。」

更多風傳媒報導

