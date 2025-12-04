柯志恩：綠執政高雄55年 他酸：韓國瑜沒當過？
政治中心／饒婉馨報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩在節目上指出，「高雄55年都是民進黨執政」，這番言論被高市議員張博洋狠酸，「哇喔原來韓國瑜沒當過市長喔？」，並於昨（3）日合體罷韓四君子尹立，在柯志恩選舉宣傳看板旁掛上反諷標語「這柯跟這顆媒什麼兩樣」，呼籲高雄人看清楚國民黨真面目。
柯志恩（最左下）上節目所說的言論，被張博洋反諷：哇喔原來韓國瑜沒當過市長喔？（圖／翻攝自臉書粉專《張博洋》）
高市議員張博洋昨（3）日趁機合體罷韓四君子之一尹立，在柯志恩選舉宣傳看板旁掛上一張「這柯跟這顆沒什麼兩樣」的反諷標語，並在臉書粉專轉發一則影片，寫下「高雄人不能沒看過的片段」，內容還有柯志恩在節目上說出「高雄市27年、高雄縣28年，加起來55年，都是民進黨執政」的片段，他反問，「哇喔原來韓國瑜沒當過市長喔？這柯真的不一樣，時空不一樣」。鄭麗文幫柯志恩站台喊話「柯志恩的背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨團隊」；張博恩回應，這對他跟罷韓四君子尹立來說，根本就是活生生的詐騙，鄭麗文所說的團隊，就是在中央亂砍預算扯高雄後腿的團隊，就是當年全黨掩護韓國瑜落跑的團隊，這些人既然是柯志恩的靠山，那「這柯」真的跟「這顆」沒什麼不一樣。
張博洋（右）合體罷韓四君子之一的尹立（左），表示柯志恩打卡裝親民的舉動，真的惹怒他們。（圖／翻攝自臉書粉專《張博洋》）
現任立法院院長的韓國瑜曾於2018年12月～2020年6月擔任高雄市的市長，期間一度向高雄市政府請假跑去參選總統，後來因各種爭議言行被提起連署罷免他高雄市市長的身分，因此他在2020年6月成為首位被罷免的直轄市市長。根據《自由時報》報導，張博洋對此指出，柯為了選舉、光速切割韓國瑜，並且還問柯志恩怎麼不提被罷免的韓國瑜市長，難道韓國瑜落跑去選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？他還提到柯志恩跑行程厚臉皮宣傳自己幫高雄爭取更多經費，卻不提國民黨版本將加大南北落差對高雄不公，這種表裏不一，中央下毒手、地方勤握手的行為，被質疑「請問這跟詐騙集團的手法有什麼不一樣？」，張博洋呼籲高雄民眾反政客詐騙，可以守護城市的未來。
原文出處：柯志恩：高雄55年都是綠營執政 高市議員酸：韓國瑜沒當過市長喔？
更多民視新聞報導
真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了
黃國昌大學開講：普丁當然是獨裁者 國民黨過去錯誤自己承擔
輝達先進晶片是否可銷中？賴清德以當年「這事」為例：台灣做出正確選擇
其他人也在看
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 27
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 38
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 9 小時前 ・ 13
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 106
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 22
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
被爆跟許光漢鬧翻「章廣辰選邊站」？張軒睿罕見動怒發聲
張軒睿與許光漢今年5月傳出鬧翻，身為兩人兄弟的章廣辰，夾在中間，曾表示見面不會尷尬，但3日有爆料指出，在許瑋甯、邱澤婚宴上，張軒睿與章廣辰主動打招呼時，遭到對方忽視，進而傳出「選邊站」的消息，對於傳聞，張軒睿也罕見動怒發聲。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 4 小時前 ・ 6
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 48
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14