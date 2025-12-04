柯志恩：綠執政高雄55年 他酸：韓國瑜沒當過？

政治中心／饒婉馨報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩在節目上指出，「高雄55年都是民進黨執政」，這番言論被高市議員張博洋狠酸，「哇喔原來韓國瑜沒當過市長喔？」，並於昨（3）日合體罷韓四君子尹立，在柯志恩選舉宣傳看板旁掛上反諷標語「這柯跟這顆媒什麼兩樣」，呼籲高雄人看清楚國民黨真面目。





柯志恩（最左下）上節目所說的言論，被張博洋反諷：哇喔原來韓國瑜沒當過市長喔？（圖／翻攝自臉書粉專《張博洋》）

高市議員張博洋昨（3）日趁機合體罷韓四君子之一尹立，在柯志恩選舉宣傳看板旁掛上一張「這柯跟這顆沒什麼兩樣」的反諷標語，並在臉書粉專轉發一則影片，寫下「高雄人不能沒看過的片段」，內容還有柯志恩在節目上說出「高雄市27年、高雄縣28年，加起來55年，都是民進黨執政」的片段，他反問，「哇喔原來韓國瑜沒當過市長喔？這柯真的不一樣，時空不一樣」。鄭麗文幫柯志恩站台喊話「柯志恩的背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨團隊」；張博恩回應，這對他跟罷韓四君子尹立來說，根本就是活生生的詐騙，鄭麗文所說的團隊，就是在中央亂砍預算扯高雄後腿的團隊，就是當年全黨掩護韓國瑜落跑的團隊，這些人既然是柯志恩的靠山，那「這柯」真的跟「這顆」沒什麼不一樣。

張博洋（右）合體罷韓四君子之一的尹立（左），表示柯志恩打卡裝親民的舉動，真的惹怒他們。（圖／翻攝自臉書粉專《張博洋》）

現任立法院院長的韓國瑜曾於2018年12月～2020年6月擔任高雄市的市長，期間一度向高雄市政府請假跑去參選總統，後來因各種爭議言行被提起連署罷免他高雄市市長的身分，因此他在2020年6月成為首位被罷免的直轄市市長。根據《自由時報》報導，張博洋對此指出，柯為了選舉、光速切割韓國瑜，並且還問柯志恩怎麼不提被罷免的韓國瑜市長，難道韓國瑜落跑去選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？他還提到柯志恩跑行程厚臉皮宣傳自己幫高雄爭取更多經費，卻不提國民黨版本將加大南北落差對高雄不公，這種表裏不一，中央下毒手、地方勤握手的行為，被質疑「請問這跟詐騙集團的手法有什麼不一樣？」，張博洋呼籲高雄民眾反政客詐騙，可以守護城市的未來。





