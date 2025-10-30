柯志恩「西瓜蓮霧說」惹怒邱議瑩 藍嗆：尖酸刻薄誰贏得了妳

國民黨高雄市黨部發言人張永杰反嗆「尖酸刻薄，誰贏得了邱議瑩？」前幾天才因案判刑上演謙卑大戲，沒兩天又打回原形，「這樣的嘴臉，還敢批評別人？」（摘自張永杰臉書）

國民黨立委柯志恩日前開玩笑拋出「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」說法，民進黨立委邱議瑩今（30）日受訪時批柯「尖酸刻薄」，要求收起這種嘴臉，不要輕忽選民智慧。對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰反嗆「尖酸刻薄，誰贏得了邱議瑩？」前幾天才因案判刑上演謙卑大戲，沒兩天又打回原形，「這樣的嘴臉，還敢批評別人？」

事件起因於將挑戰2026高雄市長的柯志恩日前接受廣播專訪時，幽默提及「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引用南部流傳已久的「某黨派西瓜都會贏」說法，暗諷民進黨在高雄的優勢地位正在鬆動，引發邱議瑩強烈不滿。

邱議瑩今天強調，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟她選，「我也說過，柯志恩是可敬的對手，我一直都以最嚴謹的態度看待」，請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚。

對此，張永杰強調，「派西瓜都會贏」這句話連民進黨前副祕書長林飛帆都說過，柯志恩只是幽默引用，邱議瑩卻「炸鍋」，質疑是否被戳中痛處。民進黨檯面上有意角逐市長的人選，有人選區被「挖禿、挖空」視而不見，有人整天跳舞耍寶，有人對選區弊案不敢吭聲，還有人助理費爭議纏身，反問「民進黨要端出什麼樣的菜給高雄人吃？」

張永杰更細數邱議瑩過往爭議發言，包括罵勞團「放錄音帶」、在國會唱「你們的國父愛吃臭豆腐」、罵人「番仔」等，諷刺「這樣的嘴臉，還敢批評別人？」他並提到邱議瑩日前才因案判刑上演「謙卑大戲」，沒兩天又打回原形，若民進黨真推這種「表裡不一」的人選，高雄人才想問「誰是西瓜？誰是蓮霧？誰才尖酸刻薄？」

面對爭議，柯志恩直說，「我和邱議瑩委員擺在一起比較，誰比較刻薄、誰比較酸，讓選民自己判斷就好。」她強調，「派西瓜都會贏」是民進黨內部早就說過的話，大家都耳熟能詳，她只是引用比喻提醒民進黨現在的焦慮，「情勢不同了，也許西瓜贏不了，可能要派個蓮霧才行」，不必過度解讀。

