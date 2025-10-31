柯志恩「西瓜說」惹火邱議瑩！起底她黑歷史

▲藍委柯志恩（左）一句「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，瞬間引爆綠委邱議瑩（右）怒火。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026高雄市長選戰尚未開打，藍綠隔空戰火已提前引爆，國民黨立委柯志恩日前談到選情時，語帶玩笑地說：「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧！」一句話立刻掀起政治口水戰，民進黨立委邱議瑩痛批柯「尖酸刻薄」，呼籲她「收起嘴臉、尊重選民」。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安，起底邱議瑩過往黑歷史，直言她才是「窮凶極惡」。

柯志恩27日在政論節目《中午來開匯》中表示，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，儘管高雄「綠到出汁」，民進黨在地支持者穩固、基本盤約四成起跳，但她強調自己落選不落跑，3年前敗選後持續留在高雄蹲點經營，如今基層反應熱絡，民眾對「打弊」聲音越來越多，她將全力突破綠營鐵票。



邱議瑩30日則嚴肅回應，稱民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態去看待高雄市長選戰，始終以最嚴謹的態度迎戰每位對手。她也表示，柯志恩是個可敬的對手，自己將會嚴謹迎戰，但請對方不要用譏諷的語氣貶低高雄，收起她尖酸刻薄的嘴臉，別輕忽選民的判斷與智慧。

陳冠安同日也發聲護航，強調柯志恩其實也只是引用民進黨前副秘書長林飛帆的比喻，意指民進黨不是隨便派人就能贏2026高雄市長選舉，然後邱議瑩自己就對號入座，搶當西瓜？「要談尖酸刻薄，我就問！」

陳冠安逐一盤點，是誰對原住民尖酸刻薄，在立法院裡嗆原民立委，說跟這些番仔講話也沒效？就是邱議瑩；又是誰對勞工尖酸刻薄，在勞基法修法時，嗆勞團抗議的聲音是放錄音帶的，連抗議都不認真？就是邱議瑩；又是誰，對學運尖酸刻薄？對時代力量立委大喊「你們太陽花已經大崩潰」？就是邱議瑩。

陳冠安續指，又是誰，對災民尖酸刻薄？在南部823水災期間，跑去波蘭參訪交流，被媒體質疑時，用「哈！哈！哈！你們以為是台北跟高雄嗎」來回應？就是邱議瑩。他直言，仔細一想，一位踹破公署大門、搧人巴掌的暴力犯，確實不能只用尖酸刻薄來形容，「窮凶極惡，其實更為貼切」。

