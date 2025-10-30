柯志恩「西瓜說」挨轟尖酸 邱議瑩反擊：誰酸讓選民判斷

柯志恩表示，「南部派顆西瓜都會贏」這句話早年就出自民進黨內部，她只是引用既有說法，提醒對手不要過度解讀，「誰比較刻薄、誰比較酸，讓選民自己判斷就好。」（丁治綱攝）

高雄市長選戰尚未正式開打，藍綠隔空交火已提前升溫。國民黨立委柯志恩27日接受媒體人黃光芹專訪時笑稱，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引發民進黨立委邱議瑩批評她「尖酸刻薄」。柯志恩30日回擊表示，「南部派顆西瓜都會贏」這句話早年就出自民進黨內部，她只是引用既有說法，提醒對手不要過度解讀，「誰比較刻薄、誰比較酸，讓選民自己判斷就好。」

邱議瑩27日受訪指出，民進黨從來沒有「派西瓜蓮霧」與柯志恩競選，她一向以最嚴謹態度看待對手，強調柯志恩是可敬的對手，但提醒不要以諷刺語句看待選民，「請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚。」

柯志恩則表示，有人說她講話尖酸刻薄，但「我和邱議瑩委員擺在一起比較，誰比較刻薄、誰比較酸，讓選民自己判斷就好。」她指出，過去民進黨內部就曾說過「南部派顆西瓜都會贏」，這句話大家都耳熟能詳，她只是引用這樣的比喻，提醒民進黨現在的焦慮。

柯志恩解釋，「情勢不同了，也許西瓜贏不了，可能要派個蓮才行」，這只是訪談中的一種說法，不必過度解讀。

