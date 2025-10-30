柯志恩「西瓜說」諷高雄選戰 邱議瑩批：尖酸刻薄嘴臉！勿輕忽選民智慧

邱議瑩強調，柯志恩是可敬的對手，但請她收起尖酸刻薄的嘴臉，不要輕忽選民的判斷與智慧。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對國民黨立委柯志恩聲稱「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，民進黨高雄市立委邱議瑩今(30)日回應指出，民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態面對選戰，一直以最嚴謹的態度看待每一位對手。

邱議瑩強調，柯志恩是可敬的對手，自己向來嚴謹迎戰，但請她收起尖酸刻薄的嘴臉，不要輕忽選民的判斷與智慧，更不需言語嘲諷、貶低高雄，未來應該是共同為高雄努力，「希望大家都能好好一起為高雄拚。」

