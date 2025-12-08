柯志恩、謝龍介能贏？郭正亮揭屏東關鍵：周春米恐落選

蘇清泉(左)再次對決周春米(右)，郭正亮認為屏東議長勢力整合是關鍵。（合成圖／資料照）

綠委賴瑞隆兒霸凌風波暫告一段落，被問到會不會參選到底？賴瑞隆表示，「未來我一樣會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。」前立委郭正亮指出，若柯志恩對上邱議瑩，謝龍介對上林俊憲，藍營南二都存在贏面。若屏東議長整合成功，連周春米都可能落選。

2026中南部選情布局熱議中，台中市長人選，一般認為將由藍委江啟臣對決綠委何欣純。藍委柯志恩續戰高雄，綠委賴瑞隆若聲勢下跌，綠委邱議瑩出線可能性提高。台南則是綠委陳亭妃民調領先，但賴清德嫡系的綠委林俊憲仍有機會，人選誰屬也將影響藍委謝龍介的勝出機會。屏東縣長周春米2026將拚連任，國民黨無意外將繼續派出藍委蘇清泉挑戰。南、高、屏是否可能綠地變藍天？熱議不斷。

郭正亮8日在《大新聞大爆卦》節目提到，盧秀燕的任期要到明年底，還早，現在還是先把地方弄好，確認江啟臣繼任沒問題為優先。「我覺得這個問題不大！」因為何欣純要打敗江啟臣？他認為難度很高。「民進黨也沒有這樣在算，沒有！」

「南二都，還有屏東，那個明年再談！」郭正亮表示，因為如果是柯志恩對上邱議瑩，謝龍介對上林俊憲，「贏面都存在喔！都有贏面！」

郭正亮指出，蘇清泉那邊，就是議長那邊的勢力要不要回流到國民黨這邊？這牽涉到地方整合的問題。

郭正亮強調，如果議長整合成功，「那我認為周春米都有可能會落選！那個明年再說，因為現在（綠營南二都初選）還沒有結束。」

