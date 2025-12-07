柯志恩2026年曆海報暖心亮相 展現「陽光活力」與高雄並肩前行

柯志恩2026年曆海報暖心亮相。記者 吳文欽攝

記者吳文欽／高雄報導

迎接2026年即將到來，國民黨高雄市黨部主委、立法委員柯志恩的全新年曆海報正式亮相！海報以「有志一同」為主題，以代表燦爛與希望的「陽光黃」為主色系，背景也巧妙融入高雄指標性地標，象徵新的一年、未來365天，柯志恩將持續勤走基層，穿梭在高雄大街小巷與市民朋友攜手為我們深愛的高雄一起打拚。

也希望這份以溫暖、清新為主題的年曆，不論是掛在家中或辦公室，都能讓看到的市民好朋友感受到滿滿的陽光與正能量。

廣告 廣告

柯志恩2026年曆將於8日起，在國民黨高雄市黨部及各區聯絡處同步開放索取。數量有限，歡迎市民朋友前往領取；為避免向隅，建議前往前可先致電洽詢。

年曆領取資訊：高雄市黨部：三民區建國一路463號電話：07-2237171；左楠區黨部：楠梓區藍昌路70號，電話07-3311855；岡山區黨部：岡山區岡山路347號，電話：07-6226231；美濃區黨部：美濃區成功路166號，電話：07-6818558