柯志遠「劇評」／《愛情怎麼翻譯？》
[NOWnews今日新聞] 喜歡高質感精緻愛情劇的戲迷有福了，2025跨2026，先是陸劇《狙擊蝴蝶》、《驕陽似我》、《軋戲》接連人氣爆棚，叫好叫座，網路上粉紅泡泡飛揚的熱議話題沒斷過，接著是每集製作成本高達7億韓元、外景地跑遍義大利、加拿大、日本（鎌倉、江之島）的韓劇《愛情怎麼翻譯？》吸足眾人眼球（豆瓣評分高達8.2）。
在《Moving異能》中拳打腳踢、一身血污的高允貞，戲路向來多變的金宣虎，各有特色魅力的俊男美女，終於可以好好地專心談一場戀愛（第三集開始竟還出現日劇男神福士蒼汰，更是超大亮點），談得還是這樣多國景色美不勝收、視野格局充滿國際情境的非典型戀愛，以「翻譯」（多國語言）做為貫穿男女主人翁人生與愛情的雙重串聯，取材角度新穎，內外鏡像如詩如畫的影像語法「氛圍感」拉滿，挾12集一次全套上架的優勢策略，在多國同時掀起追劇旋風，年齡層跨幅不小的女性觀眾看得如癡如醉，欲罷不能，也成為Netflix平台新年度第一齣收視奏捷的大勢韓劇。
如果說近年韓劇有一條明顯的創作脈絡，那大概就是：把最當紅的娛樂形式，包進最私密的情感困境裡。《愛情怎麼翻譯？》正是這條路線的成熟版本，借用了戀愛實境秀的外殼，談的卻是現代人最難以啟齒的課題：我們到底怎麼把內心真正的感受，交到另一個人手上？
《德魯納酒店》、《還魂》的洪氏姊妹洪定恩和洪美蘭編劇執筆，再次發揮了她們最擅長也最膾炙人口的創作特色：在輕喜劇節奏裡，慢慢滲出人生的痛。
語言天才，卻是情感啞巴。男主角周浩鎮，是一位精通六國語言的頂級口譯員。工作上，他講究精準、冷靜、零誤差；情感上，卻像一台過度理性的機器，永遠慢半拍。他不是不溫柔，而是習慣把所有感受「翻譯成安全的版本」，避免誤會，也避免受傷。
金宣虎這次的表演，很成功地把角色的「克制」演成一種魅力。不是熱烈追求型，而是那種站在你身旁，默默替你擋下失禮、替你留住尊嚴的人。尤其在鎌倉初遇車茂熙的那場戲裡，他用行動而非言語，完成了一次最動人的「情感翻譯」。也難怪不少觀眾會說：這是金宣虎越成熟、越耐看的代表作。
外放的大明星，內在卻是破碎的孩子。女主角車茂熙，乍看之下是陽光、直率、說話不拐彎抹角的當紅女星，但她的人生底色，卻是一連串被拋棄與否定的經驗。童年創傷讓她極度渴望愛，卻又本能地害怕失去。
劇中最有趣、也最具挑戰性的設定，是她內心的另一個人格：「都拉美」。這個看似荒誕、毒舌、無所畏懼的存在，其實是她替自己打造的心理防護罩。當她不敢說、不敢要、不敢相信幸福時，都是「都拉美」替她衝在最前面。這樣的心理描寫並不走艱深路線，而是用愛情劇觀眾能理解的方式告訴你：有些人不是情緒化，而是太早學會了自我保護。
很少有一齣愛情劇在情感主線正式開展之前，男女主角的人設特點便已強烈佔據了觀眾的矚目焦點，金宣虎的「天才翻譯員」角色超乎預期地「難演」，不是難在全劇必須渾身解數六種語言輪番上陣，而是理性到近乎拘謹的個性，根深蒂固地養成了他小心翼翼看待一切的習慣，很罕見的人物設定必須掌握到獨特的思維脈絡，並讓觀眾不覺得「不近人情」，而這個「I」到極至的性格，正對比出女主角的「E人」反差，這個奇蹟式爆紅的女明星，浮沉半天紅不起來的時候坦蕩無畏，絲毫沒有拋丟對自己的認可與自信，她沒為了事業的磕磕絆絆長吁短歎，她為了男友的出軌千里迢迢追到天涯海角討個說法……，後來，因事故反而誤打誤撞驟然走紅，都仍然能夠篤定從容，沒有迷失自我。
如此迥異的兩個人，在異國他鄉的產生「交集」，看來突兀，卻又合情入理（那樣的兩個人，在那當下，就是會做那樣的事），乃至後來的重逢、磨合、雙向奔赴，種種轉折在戲劇張力的表層底下，內在的刻劃飽滿、完整，情感雙方的「拉扯感」既複雜又細膩，整齣戲擁有瑰麗浪漫的表像，卻始終兼顧寫實的細節塑造，雖然只是一個以愛情做為唯一主題的故事，卻讓人感同身受地見證了活的人，活的際遇，活的愛情。
戀綜只是形式，真正的主角是「誤解」。《愛情怎麼翻譯？》聰明地把戀愛實境秀《浪漫之旅》設計成「劇中劇」，讓角色被迫在鏡頭前談感情，也讓誤會被一再放大。不同語言、不同文化、不同成長背景，讓一句話在傳遞過程中不斷變形。劇中反覆出現的那句台詞：「世界上有多少人，就有多少種語言。」不只是金句，更是整部戲的核心命題。再先進的翻譯軟體，也無法替你說出「我其實很害怕被你拋下」。
前半是心動，後半是療癒。整部劇的結構相當清楚：前六集是相遇、試探、拉近；後六集則是揭傷、逃避、再選擇。相較之下，前半段的節奏確實更輕盈、浪漫，也更容易讓人一口氣追完；後半段則轉向心理層面的修補，情緒較重，但也更貼近現實。
或許有些觀眾對後段女主反覆靠近又逃開感到不耐，卻也正是在這些「不討喜」的瞬間，劇集呈現了愛情最真實的一面：越是在乎，越不敢確定自己是否值得被留下。
愛情，其實是一場翻譯練習。《愛情怎麼翻譯？》最動人的地方，不在於它告訴你「如何談一場完美的戀愛」，而是提醒我們：愛情從來不是找到一個完全懂你的人，而是願不願意把那個還沒整理好的自己，交給對方去慢慢理解。
周浩鎮最後學會的，不只是承認自己的感情，而是放下「一定要說對」的執念；車茂熙學會的，也不是變得更堅強，而是允許自己被溫柔接住。當兩顆心願意用最原始、未修飾的語言相遇，那些曾經翻譯不了的恐懼、遲疑與渴望，才終於有了出口。
在這個溝通工具無比發達、卻依然孤獨的時代，《愛情怎麼翻譯？》或許正是一封寫給現代人的情書：提醒我們，有些話，只有用心，才能聽懂。也許我們會在某個瞬間發現，自己之所以被《愛情怎麼翻譯？》打動，並不是因為多浪漫，而是因為太熟悉了。那種話到嘴邊卻說不出口的遲疑，那種明明渴望靠近、卻又先一步後退的恐懼，我們都曾經歷過。
從敘事結構來看，《愛情怎麼翻譯？》實際上是一部以「翻譯」為隱喻的親密關係文本。劇中反覆鋪陳語言的不精準、轉述的失真，最終指向的，並非跨國溝通的技術問題，而是自我表達的困境。周浩鎮的專業能力，象徵的是現代社會對效率與正確性的高度信仰；而車茂熙的情緒斷裂與人格分化，則揭示了在高度競爭與情感匱乏環境下，個體如何被迫發展出替代性的心理防衛機制。
值得注意的是，編劇並未將愛情描寫為拯救一切的萬靈丹。相反地，愛情在劇中更像是一個放大器，它放大了創傷、恐懼與不安，也迫使角色直視那些原本被延宕處理的內在問題。這樣的書寫，使《愛情怎麼翻譯？》跳脫了一般甜寵劇的功能性定位，而更接近一則關於「如何與自身不完整共處」的情感寓言。
當語言無法再替我們遮蔽真實，理解與被理解，便成為一場需要耐心與風險的長期工程。愛情的終點，並非完美翻譯，而是願意持續修訂。
這部戲最溫柔的地方，可能也就在於它沒有要求角色變成更完美的人，而是允許他們帶著裂縫去靠近彼此。當有人願意在你情緒失控時留下來，在你說不清楚時耐心聆聽，那一刻，翻譯早已不再重要。
因為你終於知道，有人願意聽你，用你自己的語言。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
