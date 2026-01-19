柯批免費營養午餐 挨轟藍白合絆腳石

前民眾黨主席柯文哲批評營養午餐免費政策是騙票，台北市長蔣萬安19日強調，營養午餐免費是希望讓孩子在成長最關鍵時期吃得營養、吃得安心。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安推動國中小營養午餐免費政策，民眾黨前黨主席柯文哲認為營養午餐免費是民粹政治、騙選票，對社會財富重新分配沒有幫助。蔣萬安19日強調，營養午餐免費是盼讓孩子在成長最關鍵時期吃得營養、安心。國民黨市議員炮轟要柯別再嘴賤亂講話，成為「藍白合」最大絆腳石、破局推手。

蔣萬安昨表示，營養午餐免費最重要的就是希望讓孩子在成長最關鍵時期吃得營養、吃得安心，除減輕孩子家庭經濟負擔，另一方面也希望每個孩子不會因為自己的家庭經濟狀況在餐桌上感受到不同。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文認為，經濟產業結構面臨巨大衝擊，需要透過社福政策維護社會平等均富，這是全新態的社會，跟過去柯文哲所說的買票政策，本身的社會意涵不太一樣。

國民黨台北市議員秦慧珠昨開轟痛批柯文哲不識大體，因為其它縣市包括民眾黨縣市首長參選人，都以蔣萬安政策為範本搶先要做，難道要把支持的縣市首長開除、撤換參選人？請柯不要再亂說話，否則將會是藍白合最大絆腳石。

國民黨台北市議員楊植斗直言，柯文哲的「白目」不是1、2天的事，默契和信用需要長期合作維持，藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上意見有分歧，也沒必要對蔣萬安酸言酸語，引起藍營支持者反彈，呼籲柯當個更有智慧的領導人，不要成為2028大選藍白破局的推手。

民眾黨北市議員陳宥丞說，他支持營養午餐免費政策，不過要提醒市府必須注意午餐定價、採購制度及午餐品質營養，這才是人民真正關心跟在意的。陳宥丞更對民進黨喊話，請民進黨不要過度見獵心喜或在藍白之間見縫插針，民進黨的少子化辦公室還在「空中樓閣」，若要真正解決少子化國安危機，不用拿柯文哲出來祭旗。