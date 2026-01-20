柯批免費營養午餐 黃瀞瑩提3建議要求把關

民眾黨北市議員黃瀞瑩表示，有家長擔憂，營養午餐免費的「品質」是否被忽略，以及其他教育資源遭排擠。（擷取自黃瀞瑩臉書／張珈瑄台北傳真）

台北市長蔣萬安推動國中小營養午餐免費政策，民眾黨前黨主席柯文哲認為營養午餐免費是民粹政治、騙選票。民眾黨北市議員黃瀞瑩則說，「現在要談的，不是政治，而是政策」，有家長擔憂，營養午餐免費的「品質」，以及其他教育資源遭排擠，她呼籲教育經費零排擠、食材來源要把關、供餐環境需改善，才能讓家長更放心。

黃瀞瑩表示，針對台北市將推行的營養午餐免費政策，她認為制度越是完善，才不會出現「免費背後是營養縮水」，有家長們告訴她，營養午餐免費後，「品質」會不會被忽略，也有家長認為，未來有沒有可能排擠其他教育資源。

黃瀞瑩直言，「現在要談的，不是政治，而是政策」，首都扮演著全台政策領頭羊的角色，蔣萬安的態度將影響政策的執行，因此市府必須更負責任的向市民保證，營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題，免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。

黃瀞瑩提出3點建議，提出負責任的預算規畫與評估，確保教育經費零排擠，擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質；優先使用國產、在地食材，強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制，避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利的食材；改善第一線廚工待遇，確保營養師人力，通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。

