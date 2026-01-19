柯批北市營養午餐免費「騙選票」 鄭麗文：時代不一樣了

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安推動營養午餐免費，台中、高雄、台南等各直轄市也宣布跟進後，台北前市長柯文哲卻砲轟「民粹的政治，騙選票非常有用。」對此，國民黨主席鄭麗文今（19）日回應，時代不一樣了，這是全新型態的社會，跟柯文哲說的買票政策不一樣，本身意涵完全不一樣」。

柯文哲昨公開談及，他在市長任內的時候，台北市營養午餐中、低收入戶免費，有錢的家庭繼續付錢，在這個補助的狀態下，台北市再補貼有機蔬菜，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，如果要這樣做，就要說此舉要鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦，可以接受，政策不是特別有意義。」

廣告 廣告

鄭麗文今接受網路直播政論節目專訪期間，被主持人黃光芹問及該議題，她回應，時代不一樣了，AI、高科技產業佔了台灣 GDP 非常高比例，台積電就佔了台灣股市的一半，未來趨勢會呈現，高科技產業賺錢的人數會不成比例，而台灣的服務業、傳統產業會很慘，也就是說「Ｍ 型社會無法迴轉」。

鄭麗文接著說，這個趨勢無法倒退，國民黨與民眾黨共同推出的「台灣未來帳戶」就會變成很好的指標，透過巨大的福利社會政策，以維護整個社會的平等均富，而不會因為產業嚴重的M型化使得少數人握有絕大多數的財富，否則會極端彰顯社會問題。

鄭麗文指出，至於如何因應這樣的困難，需要有前瞻的眼光，也就是當年鴻海創辦人郭台銘所說的「0～6 歲國家養」，巨大財富如何重分配就要透過台灣未來帳戶、學童營養午餐不用錢、孩子健保不用錢，以及有更合理的租屋、購房政策等，這是全新型態的社會，跟柯文哲說的買票政策不一樣，本身意涵完全不一樣。

對於藍白合進度。鄭麗文表示，目前與民眾黨主席黃國昌的互動都非常順暢，她很感謝黃承諾，若最後是國民黨的（新北市長）人選，仍會全力輔選，而國民黨也是抱持同樣的心態，一起推舉最強候選人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

何志偉獲派系共識出戰桃園市長？民進黨：迄今為止完全沒有討論

柯文哲譏「國民黨不要太高估實力」親藍粉專怒了：要開戰沒人怕你