柯批新北「再添藍白變數」？趙少康：大局來講還是合

前民眾黨主席柯文哲官司纏身，近期復出搶版面。（圖／東森新聞）





前民眾黨主席柯文哲官司纏身，低調一陣子後，近期復出搶版面，像是拋出藍白分的說法，引發各界議論。雖然本人強調整體戰略不變，但柯文哲在出席黃國昌新北競總開幕時，為了力挺黃國昌參選，又批評新北市施政。人在活動現場的資深媒體人趙少康被問到這件事情，笑說柯文哲是意見多，但相信他有氣度，從大局來講還是會藍白合。

前民眾黨主席柯文哲：「交通居住環境還是改變的太慢，新北如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物。」

前民眾黨主席柯文哲話說得酸溜溜，不知是與侯友宜心結未解，暗批新北施政不力，還是為了捧黃國昌選新北。

前民眾黨主席柯文哲：「我當過8年的台北市長，我覺得一個城市要快速轉型，就沒辦法用過去那種傳統思維。很多人說黃國昌太兇了，都在咆哮，但是我要問你們，你們到底要什麼樣的政治人物，難道要鄉愿型的嗎。」

2024年總統大選的藍白糾葛，柯文哲似乎還沒看開，沉寂一段時間，柯文哲重回大眾視野，先是暴衝發言，批藍營、拉攏綠營，日前又拋出2026藍白合，行有餘力，可以替國民黨站台，但是否排除議員鍾小平或游淑慧。

前民眾黨主席柯文哲：「今天是黃國昌競選總部開幕的日子，今天都不講壞話。」

柯文哲快言快語，又挑起藍白合的敏感神經。資深媒體人趙少康：「他本來想法比較多、意見比較多、智商高，整體大目標還是要一致，我想柯主席應該有這樣的胸襟跟這樣的氣度才對。」

柯文哲向藍綠坐地喊價，只不過在黃國昌帶領下，與藍營建立的在野互信，未來民眾黨內或許將比較偏向黃國昌路線。

資深媒體人趙少康：「黃主席有大局觀，可能有很多感觸，不過不管怎樣，個人事小啦，大局比較重要。」撇除掉柯文哲，目前藍白從下到上方向一致。

