柯批評蔣萬安 藍軍不忍了 揭白營活路：要罵去罵民進黨

民眾黨前主席柯文哲。（中時資料照）

民眾黨前主席柯文哲18日批評台北市長蔣萬安推營養午餐免費政策是「騙票」，引發熱議；外界對藍白合作是否產生變局，揣測不斷。藍營青年軍賴苡任強調得理饒人，要罵去罵民進黨。最強菜農林佳新則直言，只有下架民進黨，柯跟民眾黨才有活路。

賴苡任今(19日)發文表示，過去一年藍白政治人物及支持者都在約束自己，因為彼此都知道「得理饒人」，避免「酸言酸語」，要罵去罵民進黨。大敵當前，如果真的很想嘴，民進黨有一籮筐的事可以嘴。破壞這一年來好不容易建立起的互信及氛圍，對誰都沒有好處，只有賴清德會躲在總統府裡偷笑。

廣告 廣告

林佳新則指，柯文哲腦子很清楚，批評蔣萬安是最安全的事，其他的還是以黃國昌所謂的現任優先為主軸。但柯文哲忘了一件事：「你活著，民進黨睡不著！」過去他對柯的批評從來都只是認為，要搞清楚民進黨的態度，只能到今天，柯還是天真了。

林佳新強調，繼續吃國民黨豆腐是民進黨樂見的，國民黨鷹派會抬頭，因為地方選舉講究的是地方派系的拳頭大小，而不是三言兩語，簡單說民眾黨沒那麼多將星可用，能動搖幾個藍營執政縣市大家都心知肚明。「但我們不會自視甚高，因為我們想的是下架民進黨！在那之前，請柯主席別讓國民黨鷹派抬頭就算了，我這斑鳩派都請你該閉嘴就閉嘴一下，因為要記得：你活著，民進黨睡不著！」

林佳新直言，「這個大原則下，只有下架民進黨，你跟民眾黨才有活路可走，不然包括黃主席，我都甚是擔憂…。」

【看原文連結】