柯拋藍白分工「也可能變分手」？ 藍：政黨有差異正常

柯文哲說，藍白合可以變成「藍白分」。





民眾黨創黨主席柯文哲，解開官司束縛後，重掌民眾黨大權，外界好奇，他和黃國昌兩個太陽，是否會影響到藍白的合作關係？沒想到柯文哲說，藍白合可以變成「藍白分」，那這個分是分工合作的分，還是分手的分呢？柯文哲說世界上什麼事都有，更表示藍營朋友，每個都很玻璃心。對此國民黨立委強調，政黨之間有差異很正常，但藍白共同目標不變。

民眾黨創黨主席柯文哲：「藍白合，另外一個更重要的概念，可以變成藍白分，為什麼叫分，分工合作各幹各的，每個人都做他最擅長，最喜歡的事。」

新任國家治理學院院長的，民眾黨創黨主席柯文哲拋出藍白「分」，這個分不僅是分工合作的分，也可能是「分手」會更快樂的分。

民眾黨創黨主席柯文哲：「我跟你講，世界上什麼事都有，這個藍營的朋友們，每個都很玻璃心，綠營的每個怎麼講，每個見獵心喜，為什麼會有藍白合你知道，這不是賴清德造成的嗎？」

左打藍右打綠，看似扯東扯西，就是為了維持白營自主性，但在野似乎認為，這只是柯主席快言快語。

立委（國）羅智強：「政黨彼此之間都會有，不同的主體性跟目標，所以會有一些差異，是很正常的，但是藍白之間對於民主監督，乃至於政黨輪替，這些共同目標，依然是非常堅實。」

共同目標依舊，下架執政黨沒錯，但過程要如何走，或許藍白方向不同，只不過現在柯文哲重返核心結構，民眾黨到底要跟著誰的節奏。

民眾黨創黨主席柯文哲：「你們為什麼認為，這個兩個太陽的問題，兩個太陽可以合作，像我當一個外科醫生，我要去看那個法律條文，我都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣。」

就在創黨主席，對著媒體滔滔不絕之時，現任主席黃國昌人在立法院，親自示範何謂藍白合作無間。

立委（國）翁曉玲：「無敵金牌夥伴錦標賽，最佳夥伴獎，合作無間默契滿分，不分彼此有你真好。」

無敵金牌最佳夥伴，隨著黃國昌離開立院，柯文哲重掌大權，藍白之間是分是合，也取決於柯文哲，眼中的「玻璃心們」如何選擇。

