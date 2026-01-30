柯拋「藍白分」 黃國昌：柯老大講的沒錯、分工合作

民眾黨團總召黃國昌牽起立委的手，深深一鞠躬。（圖／東森新聞）





民眾黨前主席柯文哲日前提到藍白合，也可以變成藍白分，分是分工合作，讓不少國民黨基層想起2024年君悅會談，對柯文哲的政治誠信再起質疑。現任主席黃國昌強調，自己跟國民黨主席鄭麗文溝通非常直接、順暢，藍白目標一致，就是拉下民進黨。

民眾黨團總召黃國昌牽起立委的手，深深一鞠躬，6名立委落實兩年條款，將在2月1日辭去職務，下個會期開始，將由另外6位白委遞補。但黃國昌這句珍重再見，不是再也不見。

立院黨團總召（眾）黃國昌：「我卸任以後工作還滿忙的，我想二、五跟他們一起開晨會，禮拜四陪他們開共識會，身分當然要投入新北市長的選舉。」

黃國昌卸任立委後，無縫接軌投入新北市長選戰，未來也將與藍營人選協調，共推一組最強人選。

只是這兩年，立法院在黃國昌帶領下，與國民黨奠定合作默契，但藍白合最大不確定因素，始終繞不開柯文哲。尤其柯文哲才說比起藍白合，更重要的是藍白分，也就是兩黨分工合作，但不少國民黨基層憂心，最後走向分手，結果柯文哲酸「藍營朋友都玻璃心」 。

立院黨團總召（眾）黃國昌：「柯老大他講分工合作，講的一點都沒有錯啊，兩個不同的政黨，大家有不同的優先事項，有不同重視的價值，那分工合作，把自己的事情做好。」

柯文哲試圖遊走在藍綠之間，這樣的政治操作，不免讓藍營內部對柯文哲的誠信打上問號，就怕破壞黃國昌好不容易建立的藍白政策互信。

立院黨團總召（眾）黃國昌：「我跟鄭麗文主席的溝通非常直接、非常順暢，目前非常重要的目標，就是要拉下違憲亂政、一天到晚在分裂台灣，把台灣搞得四分五裂的民進黨政府。」

鄭麗文也說藍白合十分穩定，柯文哲因為被關在牢裡，心靈受創很深，難免有較負面的經驗。2024年君悅會談，藍白不歡而散，藍營基層的創傷後壓力症似乎還在發酵。

