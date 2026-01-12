柯推佩琪、國昌選雙北逼談藍白合？簡舒培：所有人都是工具！

論壇中心／李佳穎報導

近日傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長，民眾黨主席黃國昌對此表示，「佩琪醫師的能力大家有目共睹、百分之百尊重她意願」。民進黨台北市議員簡舒培在《台灣最前線》分析，「對柯文哲來說，所有的人都是工具」，之所以現在要推陳佩琪去選台北市，可能是因為柯文哲認為2026選戰，國民黨還沒來找民眾黨談，所以才推了雙北候選人，就是為了逼國民黨來跟他談藍白合。

另外，簡舒培分析，雖然之前陳佩琪就拒絕過一次，這次反覆再提就是「典型的柯文哲、民眾黨的反芻式操作方式」，之前丟出來沒炒起來，過一陣子再丟一次！

