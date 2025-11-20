柯文哲下一步？陳佩琪爆：他忙著上醫學有關課程

民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，在今年9月以7000萬元新台幣交保，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況。 陳佩琪20日在臉書透露，柯文哲忙著在上醫學有關的課程。

陳佩琪今(20日)在臉書粉專表示，小草關心阿北最近在忙什麼？拍片、 運動、健身、開會、見見老朋友，此外還有一個較不為人知的就是，忙著上醫學有關的課程啦，他被關一年， 幸好9月初有出來，不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。

陳佩琪接著表示， 那天醫學會結束，他們一起走回家，柯文哲說他認識個醫生，醫師沒做多久就去從政了，有天兩人某場合見面聊天，這位醫師跟他說：「我啊，都趁出國參訪時，順便去辦在那裡的醫學會簽名拿學分，所以都保有醫師證書的資格喔…」先生好生羨慕，他說他從來沒想過這招哩，不過我跟先生說：「人家可以， 你不行，『綠能你不能』要牢記在心！」先生點頭如搗蒜，對她的說法極為認同。

陳佩琪更透露， 除醫學課程外，柯文哲也努力補足這一年資訊的落差，除混在AI領域外，其他就最喜歡在YouTube上看看這一年來發生、但他不知道的事，像最近他在看民眾黨主席黃國昌的一段演講(還是直播？)，黃國昌提到民進黨政府為什麼走到32：0這一步？我們民眾黨只要是好的法案， 都可以協商、都可以談，但兼任民進黨主席的總統賴清德不想談，就是要搞專制獨裁、 搞帝制，想為所欲為，上任後就對國民黨立委來個大罷免，然後把民眾黨主席抓去關，這就是為什麼小草痛恨民進黨達9成以上、為什麼在野要攜手合作、共同監督政府，這不就是民進黨和賴清德逼出來的嗎？！

陳佩琪表示， 有次她跟柯文哲吹牛說，你不在這一年，她自認寫得最傳神的是這段：「去年總統大選後、520前總統交接的空檔，先生最常跟我講的是：『總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？』他講還不止一次，過一段時間後又會再問一次：『賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？』或許他還不知道賴清德是怎麼樣的人吧， 一次又一次， 一次又一次， 果然不久就被當成被消滅的對象，被抓去關了」 。

陳佩琪說，最近家裡加入新住客，是本藏法師的作品，大家看出這姿勢的涵義了嗎？人家這樣對待我們，我們要踏穩腳步，不被打倒，這些惡意和羞辱，對我們來說for what？ 希望我們能早日體驗大師傳遞的禪意，期待哪天能達到如此境界。

