柯文哲不爽法庭錄影變「事後紀錄片」提抗告 高院證實：已收到書狀

柯文哲出庭。李智為攝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案時隔41日再度開庭，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，卻被台北地方法院駁回，北院裁准「法庭錄影、錄音要宣示或公告後才可以播出」，意即不讓直播，柯文哲不服決定提出抗告，台灣高等法院11日下午表示，已收到書狀，並且完成分案。

藍白今年6月聯手在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，明定未來最高法院、最高行政法院與懲戒法院第二審等「法律審」案件，原則上可全程錄音錄影。

正當外界高度關注法庭直播何時上路之際，司法院研擬《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，共計有15條，明訂相關執行細節。從辦法中可看出， 司法院窮則變、變則通，換個方式讓法庭直播無法同步直播，而是要等判決宣示後，才在司法院指定的官方平台公開播出，希望能顧及司法公開透明，保障審判不受外界干擾。

柯文哲涉貪案將於下周展開為期兩周的證據提示、言詞辯論，柯文哲希望庭審過程可以同步播送給外界觀看，因此向法院聲請法庭直播。

北院2日裁准法庭錄影、錄音，但認立即直播庭審可能會暴露隱私、個資或其他敏感資訊；一旦外流，損害可能無法挽回，因此畫面要在宣示或公告後才可以播出」。

但柯文哲辯護團隊認為，京華城案、政治獻金案審理至今，已進入言詞辯論程序，已無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」，為此依《法院組織法》第90條第4項前段提出抗告。



