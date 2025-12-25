「柯文哲不能選總統會違憲！」名醫引用5大法官論點酸：憲法沒規定判十年以上不能選

備受矚目的民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案件，台北地方法院昨（24）日辯論終結，訂於明年3月26日宣判。對此，時常評論時事的醫師沈政男大膽預測，柯文哲的判刑會在十年以下。

沈政男今（25）日在臉書撰文表示，柯文哲一審判決會是如何，明年3月26日才會揭曉，但現在就可以知道的是「柯文哲平安，台灣就平安」，為什麼？此案辯論沒有直播，已是違法之舉，將來一定會被宣告違憲審判。此案一審若判刑十年以上，柯文哲不能選總統，也會被宣告違憲。理由：5名大法官不是說，憲法只規定大法官負責釋憲，沒說評議人數門檻；同理，憲法只說40歲以上才能選總統，沒說判刑十年以上就不能選總統。

沈政男指出，在政治上，因為辦案期間，種種黨政媒網介入事跡斑斑可考，如果判刑導致柯文哲不能選總統，一定引發政治風暴。如果因為都市計畫案，一個首都市長因為圖利被判重刑，不只是台灣司法史上的先例，放諸國際也是匪夷所思。都市計畫是行政權責，除非明顯收賄，都是行政裁量；而行政裁量不周，就追究行政責任，尋求民事賠償，怎麼會施以刑事懲罰？此罪一成立，各縣市的都市計畫，甚至所有行政作為，都將倒退到公務員人人保守混日子，免得被追究圖利的境地。

沈政男表示，事實上京華城案已經停止開發，台北市政府根本沒有任何損失，若有損失就走民事賠償，耗費1年當刑案來查，把首都前市長羈押1年，根本是人類司法史上的天方夜譚。所以說，如果明年3月26日宣判，柯文哲沒事，上述風暴就不會出現。反之，政治與司法的後遺症都會相當嚴重。

指京華城案超出檢察官與法官審理能力 沈政男：應以最嚴謹角度審視犯罪證據

沈政男透露，他在看紐約市的容積獎勵審核制度與處罰，根本就沒看到有任何刑事處分的空間，如果容積獎勵給錯就廢止許可，並走民事賠償之路，除非牽涉明顯賄賂行為。容積獎勵制度起源於紐約，台灣的都市計畫法也都是模仿美國，但京華城案的審理，有看到任何人引用紐約的經驗或實例嗎？

沈政男認為，台灣這裡，根本連土地分區管制使用條例與容積獎勵的區別都搞不清楚，就在那邊審案子審得那麼高興。這案子的本質，就是已經超出檢察官與法官的審理能力，應該以最嚴謹的角度來審視犯罪證據，而不是看到一個影子就生出一個兒子。

沈政男說明，台灣的都市計畫審議流程完全是模仿美國，這是一個防弊制度，確保土地計畫為公眾謀利益，而京華城案百分百走過了這個流程，如果有問題，也是流程有問題，怎麼會抓市長來開刀？京華城計劃案，當初也有舉辦公展與說明會，這完全也是模仿美國，就是一種公聽會，意思是問市民有沒有意見，結果有人認為利益受到侵害嗎？就沒有！都委會通過，市民也沒有意見，然後檢察官有意見？

沈政男強調，這案子的本質是，本來京華城樓地板面積就是12萬坪，只因生意失敗，想要改建，並且繼續經營12萬坪，前任市府認為以前賣麵現在要改成賣飯不行，但現任市府認為有空間，最後依照都市計畫流程給予12萬坪，就是貪污腐敗啊？是不是以後都派檢察官進駐市政府？

沈政男進一步表示，講了這麼多，如果都聽不懂，至少要守住法條關鍵字。

一、圖利：明知違法。彭振聲與邵琇珮認罪，說是對柯文哲不利？錯！反而證明了問題出在他們身上，柯市長只是要他們儘速依法辦理。柯市長有簽公文，代表知道此都市計畫案，距離明知違法的明知2字，差遠了。

二、收賄：朱亞虎認罪，對柯文哲不利？210萬是柯文哲收走嗎？就不是啊！「1500小沈」，匯款帳號或收據何在？

三、侵占公益：侵占是把別人的東西據為已久，政治獻金百分百就是要捐給柯文哲；政治獻金也不是公益，就只是候選人的私利。

四、背信罪：捐給眾望基金會也是捐給柯文哲，捐給柯文哲做公益也是為了幫助他選總統。

沈政男最後寫下結論說，「我的預測是，柯文哲的判刑會在十年以下。」

