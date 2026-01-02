柯文哲久違現身立法院 為人工生殖法拜會朝野黨團

（中央社記者郭建伸、王承中、林敬殷台北2日電）前民眾黨主席柯文哲今天向朝野黨團請託人工生殖法，他表示，人工生殖法是民生法案，不必因黨派之爭，為反對而反對。談及兩年條款是否異動，柯文哲僅表示「黨內問題，黨內會解決」。

柯文哲今天上午8時現身立法院，並參與民眾黨團晨會，會議結束後與黨團幹部共同舉行「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會。

外界關注到立法院原因，柯文哲表示，陳昭姿上任立委前，兩人曾討論過人工生殖法草案，當時他很天真，以為沒什麼困難，還要求列為民眾黨團的優先法案；後來他進看守所1年，交保後每天都在讀卷宗，直到上週法庭結束言詞辯論後，才有時間處理人工生殖法的議題。

柯文哲表示，他今天是來拜託國民黨、民進黨立委，人工生殖法是民生法案，與意識型態無關，不必因黨派之爭，為反對而反對。

媒體詢問，若這會期人工生殖法沒通過，陳昭姿是否會依照2年條款約定離開，還是繼續留任。柯文哲表示，「這個我們私下討論」，但法案該通過就通過，明明民生法案沒有意識型態，卻為了黨派之爭卡2年，呼籲應盡快通過。

媒體追問，兩年條款是否仍有異動空間。柯文哲說，黨內的問題，黨內會解決。

談及行政院不執行在野黨力推法案，柯文哲表示，冰凍三尺非一日之寒，有一句話叫「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，意思是大對小的要有仁心，不然會容易想欺負別人；小對大的夠聰明，不然「草螟弄雞公」，有時候就會被幹掉。

柯文哲表示，所有問題都只在總統賴清德一念之間，如同昨天黃國昌訪問時所說，賴總統先搞大罷免，現在又怪在野黨搞彈劾；最有權力的人應負起最大責任，賴總統若一念之間改變，台灣政局的所有問題都可解決。

媒體詢問，是否對2028年總統大選還有想法。柯文哲表示，「2026先過去再說」，先把2026做好再來想以後。

由於柯文哲太太陳佩琪日前透露官司導致負債數千萬元，新年新希望是能找到工作，媒體也詢問家中經濟情況。柯文哲表示，光是交保金就新台幣7000萬元，相關罰款、沒收、訴訟費用加起來數字太龐大，大家都念過數學，當n趨近於無限大時，n+1等於n，因此他有跟陳佩琪講好歹要賺一點生活費，而陳佩琪也努力在找工作。

記者會結束後，柯文哲陸續拜會國民黨團及朝野立委，請託人工生殖法能儘速三讀通過。拜會國民黨團時，柯文哲表示，當初邀請陳昭姿當不分區立委，陳昭姿說畢生心願就是通過人工生殖法，他要拜託大家幫忙，這是他對陳昭姿的承諾；根據規劃，柯文哲擬於下午3時拜會民進黨團。

「兩年條款」是民眾黨前黨主席柯文哲在2023年總統大選前提出的承諾，為了要培養更多新生代人才，他要求現任不分區8席立委在任期滿2年時辭職，並由後面的名單遞補。（編輯：蘇志宗）1150102