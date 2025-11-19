柯文哲也見鄭麗文？黃國昌曝光「這時間」 還說柯凌晨1點來私訊

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日進行首次公開會談，會後媒體聯訪上，媒體詢問前民眾黨主席柯文哲是黨內重要精神領袖，也常與黃國昌聯絡，未來是否邀請他參與會談？黃國昌回答，柯文哲不僅是精神領袖，也是重要夥伴，且從未離開，只不過他目前正在面臨民進黨的司法追殺，所以希望留多一點時間讓他去處理。

黃國昌強調，即使司法訴訟仍在進行中，但柯文哲也與他花了很多時間在討論交換意見，並透露自己凌晨一點還收到柯文哲訊息，代表著柯文哲腦子裡面有在思考。黃國昌補充，未來等柯文哲司法訴訟到一段落，相信他會很樂意見面，絕對有機會在不同的場合上面看到他。

廣告 廣告

而過去在大罷免期間，黃國昌常和台中市長盧秀燕合體宣傳，媒體詢問2人未來雙方是否會維繫互動？黃國昌說自己跟國民黨前輩們關係緊密，曾去觀摩新北市長侯友宜的行動治理、請教盧秀燕如何打造幸福城市、了解基隆市長謝國樑與其幕僚分工模式，好的成績一定是未來學習的方向。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

鄭麗文黃國昌會面！藍贈「共贏圓盤」 白回禮「鎢絲燈」點亮台灣

鄭黃會明新莊登場！藍白秘書長先場勘 李乾龍：「誰讓誰」選民決定

卓揆轟藍白修財劃法 比喻國會「抽了中央的血、拿錯的藥逼政府吞下」