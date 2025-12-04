柯文哲交保後首公開亮相 燦笑同框黃國昌：我們來了！

兩人預告直播同框。翻攝柯文哲臉書





前民眾黨主席柯文哲今（4）日突然透過社群媒體公開與現任主席黃國昌的同框照，並寫下「今晚8點，我們來了！」預告兩人將首度合體直播。黃國昌也同步留言回應「Yes! We are ready.」宣示兩人將透過直播，重回公眾視野。

近期「柯文哲復出」傳聞持續升溫，其一舉一動成為政壇焦點。這場直播不僅是柯文哲交保後首次與黃國昌共同公開亮相，也被解讀為民眾黨內部的重要政治訊號，外界高度關注兩人將如何定調黨內方向以及未來布局。

在柯文哲貼出的照片中，他手持腳本、面帶「柯式燦笑」，與黃國昌並肩入鏡，象徵前後任主席罕見的串聯合作。這場直播被視為民眾黨對外呈現整合、重塑形象的重要一步，內容與後續效應預料將成為政治圈熱議話題。

除了今日的直播預告外，柯文哲妻子陳佩琪日前也在臉書宣布將分享去年搜索理由書內容，一連串動作更讓外界認為柯文哲正為全面復出暖身，也讓民眾黨再度站上輿論焦點。

柯文哲交保後首度公開活動，在臉書預告今晚將與黃國昌同框直播。翻攝柯文哲臉書

