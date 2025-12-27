柯文哲交保後首助講 讚黃國昌勇於承擔能給新北新未來

（中央社記者郭建伸新北市27日電）備戰2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天舉辦新北應援活動，他期盼新北市民給他4年機會成為執行者。前民眾黨主席柯文哲也現身發表交保後首次助講，他讚許黃國昌在民眾黨最危險時勇於承擔，相信黃國昌一定能給新北市全新未來。

民眾黨今天舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替黃國昌參選2026新北市長備戰，現場數度高喊「新北的選擇黃國昌」。除了民眾黨公職與支持者到場，柯文哲妻子陳佩琪、黃國昌妻子高翔也現身坐在台下觀眾席。

廣告 廣告

柯文哲今天擔任活動的壓軸助講嘉賓，也是交保後首次政治助講。柯文哲說，黃國昌是勇於承擔的人，不僅可以承擔責罵，還持續堅持應做的事；去年8月政治獻金風波時，他率團隊出來開道歉記者會，黃國昌那天在醫院有小手術、可以不到場，但在民眾黨困難的時刻，黃國昌選擇到場陪同道歉，承擔團隊共同責任。

柯文哲表示，當他被羈押時，民眾黨今年1月的民調幾乎崩盤，在最危險時候，他沒辦法替自己講話，但黃國昌出來選黨主席，一步步把民眾黨扛下來，若當時沒有黃國昌勇敢承擔，民眾黨恐怕就完蛋，他很慶幸自己沒有選錯人。

柯文哲說，黃國昌撐住懷疑、攻擊與孤獨，他相信黃國昌的誠信與正直，不會因為短期利益犧牲長期利益，他相信黃國昌一定會給新北市帶來全新的未來。

黃國昌表示，說到做到應該是政治人物的基本要求，曾幾何時成為奢侈，但他在柯文哲身上看到執行力，民眾要的其實很簡單，就是把答應的事情做好；每次在立法院質詢時，他真的好想把事情拿在自己手上執行，只需要把衣袖捲起來、彎下腰，就能實現對選民承諾。

黃國昌指出，當初他跟柯文哲約定好，只待在立法院2年，協助民眾黨團隊在立院作戰，但他渴望從監督者變成執行者；競選新北市長，常有人問他要帶給新北什麼夢想，他不是夢想家，而是執行者。

黃國昌表示，新北市民要的很簡單，要鋪平上班的道路、點亮回家的燈、人行道不會有阻礙、學童可吃到熱的營養午餐，他期盼能讓新北市不再只是台北市的衛星城市，新北不再只是回家睡覺的地方，而是成為生活重心、發光發亮的地方。

黃國昌強調，過去新北市民給國民黨16年時間，這次要拜託市民給他4年時間，他一定會全力以赴，「讓新北The Best」，柯文哲當初讓台北市民感到光榮，他也會讓新北市民感到驕傲。I（編輯：林克倫）1141227