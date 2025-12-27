柯文哲交保後首場挺他選新北市長！黃國昌高喊：給我4年證明我說到做到

記者陳思妤／台北報導

民眾黨前主席柯文哲交保後，今（27）日首度公開出席活動，就是到新北市為民眾黨主席黃國昌應援。柯文哲大讚黃國昌勇於承擔，他相信黃國昌的毅力、認真、正直誠信，一定會給新北市帶來全新的未來。黃國昌也高呼，「希望新北市民給我機會，給我四年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！」當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。

柯文哲今天出席黃國昌「為新北應援」活動，他提到，去年8月第一次被羈押，他想說自己明明什麼都沒做，是不是有誤會，調查清楚就會還他清白，所以前4個月都沒有抗告乖乖被關，想說調查好就會放他出去，結果被起訴，「看到起訴書嚇了一跳，想說這本是科幻小說嗎？什麼事我都沒有做，怎麼寫出這本？」

柯文哲稱，包括說沈慶京找他，走出辦公室面露微笑，朱亞虎口供這樣說，就說是合議犯案的證據，他想說這也可以當證據，「沈慶京面露微笑是我犯罪的證據？」他還說，交保後檢察官一直抗告，他立刻找黃國昌，因為他原本以為是民進黨誤會了，但顯然是他誤會民進黨，「我忘了以前講過一句話，請不要低估民進黨無恥的程度」。

柯文哲表示，他當時告訴黃國昌，民眾黨不可以因為柯文哲一個人的官司而停擺， 這時候黃國昌必須扛起來。他說，當時選擇黃國昌因為肯承擔，去年2月民眾黨進入國會，黃國昌重回國會後法案一條一條推動，包括國會改革、不法關說、棄保潛逃罪，而國會改革引起民進黨的青鳥運動，當時他還問黃國昌，「青島東路都是你的靈堂，怎麼搞成這樣？」而黃國昌很悲憤說哪條不是民進黨當年主張的，自己是在實現當年共同主張。

「常常做一件事不一定會得到掌聲，但去做是因為應該要做」，柯文哲說，第一個承擔是，他發現黃國昌是一個勇於承擔的人，可以承擔責罵、罵名，堅持應該要做的事。柯文哲表示，黃國昌的第二個承擔是團隊共同責任，2024年8月被追打政治獻金申報有錯誤，最後整理好資料，8/12出來開記者會那一天，黃國昌其實剛剛動完一個手術，應該要在醫院休息，大可以說生病不能出席，可是他選擇出院，和他站在一起召開記者會、鞠躬道歉。「成功的時候朋友認識你，失敗的時候你認識朋友」，而黃國昌讓他看到勇於分擔團隊的困難危險。

柯文哲表示，黃國昌的第三個承擔是承擔辛苦工作，他被羈押的時候，外界都在懷疑，內部也非常不安，今年1月民眾黨民調幾乎崩盤，最危險時候他沒辦法替自己講話，需要有人承擔。他說，做一件事最困難的不是內心害怕，真正的勇敢是內心害怕知道前面危險，但需要有人去承擔，所以勇敢去做，這才是真正的承擔。

柯文哲說，黃國昌出來選黨主席，透過選舉還有在國會表現，甚至帶大家上街頭 ，一步步把民眾黨扛下來，他交保後有次跟陳佩琪講，如果沒有黃國昌勇敢承擔，恐怕民眾黨完蛋，「所以他能在最危險時候出來承擔辛苦工作，表示我當時沒有選擇錯人！」

柯文哲稱，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，而是撐住了懷疑、攻擊還有孤獨，一個人在前面衝鋒陷陣，民眾黨是小黨需要有人衝撞，去爭取最大聲量，讓大家看到，黃國昌做的每件事情都不是自己喜歡的工作，只是因為那一刻需要有人去做，這就是承擔。

柯文哲表示，承擔不是喊口號，不是開記者會說來負責，是知道做了沒太大好處還會被大家罵，不曉得前面有多少危險，但還是勇敢去做，不是因為準備好了才做，而是因為情況危急、國家需要，而且沒人能比黃國昌做更好。

「我相信他的毅力、認真、正直誠信」，柯文哲喊話，他跟黃國昌相處兩年多，黃國昌真的非常正直，不會為了短期利益犧牲長期利益，不會為了少數人利益犧牲多數人利益，不會為了政黨利益犧牲國家利益，「我相信他一定會給新北市帶來全新的未來，現在讓我們一起歡迎勇於承擔的黃國昌！」

接著台上跟台下也一起高喊，台灣的選擇柯文哲、新北的選擇黃國昌。黃國昌隨即登台致詞，高喊希望從監督者成為執行者。他說，新北市民給了國民黨16年，拜託新北市民給他四年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴，什麼叫Do the best 讓新北the best。

黃國昌表示，這不僅是口號是許諾，給他四年的時間檢驗他，親自向新北市民展示，民眾黨團隊一定可以跟柯文哲當初帶領的團隊一樣，當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。他高喊，「希望新北市民給我機會，給我四年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！」

