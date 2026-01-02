柯文哲交保後首拜會立院 傅崐萁拋金句：沒揹兩三條不會大尾

柯文哲（左）交保後首度前往立院拜會各黨團。

前民眾黨主席柯文哲今（2日）與現任黨主席黃國昌一同拜會國民黨立院黨團，與國民黨總召傅崐萁展開熱烈互動，傅崐萁不僅以「滿血歸來」盛讚柯文哲，更在談話中透露出藍白合作的緊密程度，而柯文哲也大方分享，曾曝曾遭傅崐萁嘲笑「太天真」。

在拜會過程中，傅崐萁對柯文哲展現高度推崇，稱其經歷司法追訴後是「滿血歸來」，柯則幽默回應自己是「劫後餘生」。傅崐萁隨即拋出金句：「走政治，沒揹兩、三條（案子）不會大尾」，以此安慰柯文哲遭遇的司法挑戰，傅崐萁強調，在柯文哲的指導與黃國昌的帶領下，民眾黨團與國民黨已建立強而有力的監督戰線，能有效制衡賴清德政府。

柯文哲在隨後的記者會中透露，傅崐萁最近私下探望他時，曾用一種「嘲笑的表情」看著他問道：「你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作？」柯文哲坦言，這番話讓他覺得很尷尬。他感慨，看到民進黨在「大罷免」時期如何猛攻花蓮、痛擊傅崐萁，現在要期望傅崐萁笑容可掬地與綠營合作，確實是政治現實上的困難。

談到目前立法院與行政院的僵局，柯文哲將矛頭直指賴清德總統，他認為「為人者能以大事小，惟智者能以小是大」，大的欺負小的很容易，但要有智慧才能化解對立。柯文哲認為「民進黨先發動大罷免失敗，現在才怪在野黨搞彈劾」，這完全是因果關係。他更提到，現在全家最討厭民進黨的是陳佩琪，對綠營「恨得牙癢癢」，自己雖然想當慈悲的醫生，但台灣政局的解方，最終還是在賴清德的一念之間。

傅崐萁曾因多件刑案進出監獄，包括任親民黨立委期間涉入合機內線炒股案被判刑8月定讞、炒作凱聚等股票案判刑2年10月定讞；花蓮縣長任內，為讓妻子徐榛蔚擔任副縣長，以假離婚方式任命徐為副縣長，被依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。





