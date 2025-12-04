柯文哲交保後首次！黃國昌與柯今晚同台喊準備好了 網酸：準備好去土城？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌1日晚間在YT直播時曾預告，「這禮拜四晚上請大家注意，如果沒有意外的話，會加開一場直播，我先跟大家預告，應該啦，百分之九十以上，請大家期待，算是彩蛋」。民眾黨創黨主席柯文哲臉書今（4）日上午貼出一張與黃國昌照片，表示「今晚八點，我們來了」，黃國昌也在自己臉書貼上照片，稱「Yes, I’m ready.」被視為是兩人要合體直播，但就有網友在黃國昌臉書下留言，大酸「要一起去土城相聚了嗎？」、「準備好去土城了嗎？幫人關說貪污兩百萬十年跑不掉了欸加上滲透法。」

黃國昌臉書貼出與柯文哲同場畫面。（圖／黃國昌臉書）

柯文哲今天上午在臉書突然發文，貼出與黃國昌照片，表示「今晚八點，我們來了」，還標注黃國昌臉書帳號，黃國昌隨後也在臉書貼出與柯文哲照片，表示「Yes, I’m ready.」並反標注柯文哲臉書帳號，被認為今晚兩人要一同直播。

對此，下方有許多支持者表達期待，但也有民眾在下方留言，大酸「準備好一起進去關了嗎？」、「是要土城一起聚會了唷！」、「準備學怎麼騎飛輪收300萬」等語。無論如何，這是民眾黨前後任黨魁在柯文哲交保後首次同台聚首亮相，相關內容與動向皆備受注目。



