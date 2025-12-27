柯文哲交保後「首度」公開現身 力挺黃國昌出戰新北

台北市 / 綜合報導

面對2026大選，民眾黨今(27)日在新北舉行大型造勢活動，也被視為民眾黨主席黃國昌參選新北市長的起手式，前主席柯文哲更現身力挺。相較黃國昌找來柯文哲加持，代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧表示，從她參選以來，都以爭取過半民眾認同為目標，也會朝這個方向繼續努力。

新北市議員(眾)陳世軒說：「台灣的選擇，柯文哲。」一出場立刻獲得滿滿尖叫聲，前民眾黨主席柯文哲，交保後首場公開活動，台下支持者哭成一片，相互碰拳後默默走下台，柯文哲將舞台留給黃國昌，直到大合唱環節...

民眾黨全體黨公職說：「是我們台灣民眾黨。」黃國昌唱得忘我，柯文哲儘管不太會唱，但還是努力跟上，儘管交保後行事較過去低調，但透過錄製「土城十講」談論時事，柯文哲逐漸重回鎂光燈焦點，出席活動致詞更替黃國昌，角逐新北市長鋪路。

前民眾黨主席柯文哲說：「在民眾黨困難的時候，黃國昌選擇跟我一起來開記者會，也跟大家鞠躬道歉，一起承擔團隊的責任，我相信他一定會給，新北市帶來全新的未來。」只不過新北這一局，黃國昌還得跟國民黨藍白協調，綠營則已經由立委蘇巧慧披上戰袍，代表民進黨參選新北市長。

立委(民)蘇巧慧說：「我們就是面對一場一對一的選戰，所以我也朝這個方向在努力，最大的目標其實就是要，能夠爭取過半認同。」再度重申選戰目標，蘇巧慧勤跑基層力拚曝光機會，2026新北市長選戰，各方陣營鴨子划水爭取出線。

