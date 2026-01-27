柯文哲交易法案哪招？吳子嘉揭他背後算計：自私

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲自爆，日前就《人工生殖法》拜會民進黨團總召柯建銘時，曾提「你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我處理」，但綠營不願意。對此，媒體人吳子嘉26日說，柯文哲是想藉此跟綠營示好、換取官司少判一點，但這恐影響藍白合，實在自私。

柯文哲25日出席高雄青年座談會，就在活動過程中，他突然開始爆料，稱自己曾向柯建銘建議，「給你一個台階下，你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我處理」，結果民進黨不願意。柯文哲相關言論一出，隨即引發各界批評。

對於柯文哲的說法，吳子嘉26日在網路節目中質疑，《人工生殖法》是否有這麼重要？柯文哲就是隨便找理由，想出賣藍白合，甚至把藍軍丟包。

吳子嘉分析，目前的藍白合，現任民眾黨主席黃國昌所促成的，並不是柯文哲打下的天下，所以柯此刻想要對整體局勢重新主導，且另一方面來說，柯也想藉此來向民進黨釋出善意，換取官司少判些、關的時候能舒服些。

吳子嘉強調，如果總統賴清德有意願要軍購預算過關，也是會直接跟國民黨談條件，完全不需要跟柯文哲談；吳子嘉也直言，柯文哲真的自私，自認還有空間，但實際上是在對藍白合進行破壞，民眾黨的根基恐怕也會被毀了。

