柯文哲京華城案完成辯論終結 北院：一審宣判明年3月底出爐

台北地方法院今（18）日審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，完成辯論終結程序，審判長當庭諭知全案將於3月26日宣判。威京集團財務經理張志澄在最後陳述時強調，自己是普通百姓，不知道發生什麼事，也不認識民眾黨的人，210萬政治獻金是前長官要求捐贈，並非賄款，請求法官判他無罪。

民眾黨前主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

今天庭審中，威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等其他被告及律師，針對檢方指控的行賄及收賄部分接續進行自我辯護。張志澄的部分雖然已辯論終結，但全案尚未辯論完畢，當日仍繼續進行同案被告吳順民、應曉薇及辯護人的辯論程序。

廣告 廣告

柯文哲一審遭起訴28年半。（圖／報系資料照）

根據法院排定的審理程序，12月19日將傳訊前北市副市長彭振聲、前台北市都委會執行秘書邵琇珮及前北市都發局長黃景茂，由檢方進行論告後，被告進行答辯。22日則針對柯文哲涉政治獻金案部分，傳訊前眾望基金會董事長李文宗、胞妹李文娟、木可公司負責人，由檢察官論告後，李文宗兄妹及律師輪流答辯。

23日上午將進行會計師端木正涉案部分的言詞辯論，23日下午及24日全天進行結辯程序。法院表示，若先前已辯論終結的被告，無須到庭參與後續程序，最後，審判長當庭諭知全案將於3月26日下午2點30分進行宣判。

延伸閱讀

法官是否願擔歷史罵名！沈政男預言柯文哲一審刑度：10年以下

沈慶京突成立臉書粉專！首篇發文砲轟北檢：不要沒證據亂起訴

我害了柯文哲！爆料遭林欽榮欺騙4次 沈慶京：盼骨灰灑在台灣海峽